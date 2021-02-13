شوف أقوى عروض اكسترا للأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية extra وتخفيضات تصل 56%

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا تقدم تخفيضات هائلة على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وخصومات تصل إلى 56%، كما أنها تقدم عروض تنافسية على جميع أنواع الأجهزة الكبيرة والصغيرة وأيضا أجهزة العناية الصحية والمنزلية، يعني وباختصار فان كل احتياجاتك سوف تجدها في مكان واحد وهو اكسترا، كما أنها توفر ميزة التقسيط أون لاين من تسهيل؛ وهي شركة خدمات تمويلية معتمدة من البنوك السعودية تتيح لك إمكانية الشراء أون لاين من اكستر والتقسيط دون حاجة الذهاب إلى المقر لتقديم الطلب، بالمضافة إلى تقديم هدايا شراء قيمة عند شرائك احدي الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية التي يشملها العرض. عروض اكسترا على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية: محمصة خبز مورفي ريتشارد 4 قطع أبيض بالإضافة إلى ضمان عامين بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 259 ريال.

عصارة اريتي 60 وات ذو حركة دورانية بالإضافة إلى ضمان عامين بسعر 79 ريال سعودي بدلاً من 179 ريال. قلاية هوائية بدون زيت فليبس 1,425 وات، سعة 800 جرام متوفرة باللون الأسود بسعر 329 ريال سعودي بدلاً من 659 ريال.

عجانة كلاس برو سعة 4.5 لتر، 100 وات بالإضافة إلى ضمان عامين بسعر 499 ريال سعودي بدلاً من 998 ريال. صانعة النقانق اريتي، شواية خاصة 5 مستويات بضمان عامين بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 178 ريال.

طقم قدور جرانيت فتنيلا 9 قطع متوفر باللون الذهبي والوردي بسعر 370 ريال سعودي بدلاَ من 739 ريال. طقم أواني جرانيت فانيلا 7 قطع باللون الوردي، بسعر 275 ريال سعودي بدلاً من 549 ريال.

طقم مقالي فانيلا 3 قطع سطح غير لاصق مقاس 22/26/30 بسعر 133 ريال سعودي بدلاً من 265 ريال. قطاعة خضروات برنسس أسود بسعر 106 ريال سعودي بدلاً من 211 ريال.

فوهة شفط لجميع مكانس بناسونك بسعر 50 ريال سعودي بدلاً من 99 ريال. تيفال المقلاة الصحية سعة 1.2 كيلو جرام، من 1,900 إلى 2,100 وات متوفرة باللون الأبيض والأسود بسعر 674 ريال سعودي بدلاً من 1و299 ريال.

قطاعة الخضروات اريتي بضمان عامين بسعر 149 ريال سعودي بدلاً من 219 ريال. اريتي 201 صانعة السمبوسة بالإضافة إلى ضمان عامين بسعر 139 ريال سعودي بدلاً من 258 ريال.

عجانة اريتي 300 وات متوفرة باللون الأبيض بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 369 ريال. دفاية زيتية كلاس برو 2,500 وات، 3 مستويات للحرارة، 13 ريشة بسعر 359 ريال سعودي بدلاً من 539 ريال.

زي لايت صانعة الثلج المنزلية متوفرة باللون الفضي بسعر 499 ريال سعودي بدلاً من 749 ريال. كل هذه العروض واكثر متوفرة من خلال جميع فروع شركة اكسترا أو من خلال الشراء أون لاين مع إمكانية الاستلام من احد فروع الشركة أو التوصيل إلى باب منزلك، بالإضافة إلى ضمان عامين على جميع الأجهزة الكهربائية تحديث فورت نايت fortnite الجديد وإضافة السكنات والأشكال المجانية

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