نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية وتخفيضات Panda لفترة محدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية وتخفيضات بنده الخاصة تشمل سماعات توشيبا بسعر خاص جدًا فقط 19 ريال سعودي بدلًا من 55 ريال سعودي، سماعات بلوتوث توشيبا بسعر 69 ريال سعودي بدلًا من 99 ريال سعودي، سماعات لاسلكية جوي رووم اير بودس، بسعر 119 ريال سعودي بدلًا من 149 ريال سعودي، اسورة رياضية شاومي مي 5، بسعر 129 ريال سعودي بدلًا من 189 ريال سعودي، والمزيد من عروض بنده الكترونيات، شاشات، أدوات المطبخ، ومختلف مستلزمات المنزل تجدونها بأرخص الأسعار في عروض بنده السعودية حتى 16 فبراير 2021.

عروض بنده

إليكم أجدد عروض بنده على الشاشات، فتوجد شاشة تلفزيون امبكس سمارت ليد، حجم 58 بوصة، بسعر 1099 ريال سعودي، وهذا العرض ساري لمدة 4 أيام فقط أي حتى يوم 16 فبراير، بالإضافة إلى العروض الأسبوعية التي تسري أيضًا حتى يوم 3 رجب 1442هـ.

عروض بنده اليوم

تخفيضات بندة السعودية وأجدد عروض أدوات المطبخ بأسعار تبدأ من 59 ريال سعودي فقط في بندة.

حلة كوركماز استرا بسعر 89 ريال سعودي بدلًا من 131 ريال سعودي.

طقم حلل تيفال للطبخ، مكون من 8 قطع، وهم عبارة عن 4 حلل ولكل واحدة غطاء خاص بها، بسعر 499 ريال سعودي بدلًا من 799 ريال سعودي.

طقم حلل السيف فيترو للطبخ، مكون من 10 قطع، عبارة عن 3 حلل بأحجام مختلفة بالإضافة إلى غطاء لكل حلة، 2 مقلاة بحجمين مختلفين، صينية مستطيلة الشكل وصينية أخرى دائرية، وكل ذلك بسعر 169 ريال سعودي بدلًا من 255 ريال سعودي.

حلة نيو تيمبو مقاس 26 بسعر 169 ريال سعودي بدلًا من 215 ريال سعودي، ومقاس 28 بسعر 179 ريال سعودي بدلًا من 230 ريال سعودي، ومقاس 30 بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 250 ريال سعودي.

طقم صواني فرن مكون من 4 قطع، بسعر 399 ريال سعودي بدلًا من 475 ريال سعودي.

قطاعة يدوية سعة 500 مل، بسعر 59 ريال سعودي بدلًا من 75 ريال سعودي.

عروض بندة السعودية

بطانية فلانيل مقاس 150×200 سم، بسعر 29.95 ريال سعودي بدلًا من 49.95 ريال سعودي، ومقاس 200×220 سم، بسعر 34.95 ريال سعودي بدلًا من 59.95 ريال سعودي.

طقم لحاف مكون من 3 قطع، بسعر 79.95 ريال سعودي بدلًا من 149.95 ريال سعودي، وطقم لحاف مكون من 7 قطع بسعر 109.95 ريال سعودي بدلًا من 199.95 ريال سعودي.

وسادة مضغوطة بسعر 17.95 ريال سعودي بدلًا من 32.95 ريال سعودي.