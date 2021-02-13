نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الاسبوعية على الالكترونيات من جوالات وشاشات واربح قسائم شراء فورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الاسبوعية على الالكترونيات من جوالات وشاشات نقدمها بأرخص الأسعار من هايبر بنده، هذا بالإضافة إلى فرصة ربح قسائم شراء فورية بقيمة تصل إلى 25 ريال سعودي، والعروض متجددة بشكل أسبوعي على كل منتجات بنده في الفروع المنتشرة داخل السعودية.

عروض بنده الاسبوعية على الالكترونيات من جوالات وشاشات واربح قسائم شراء فورية

عروض بنده تتيح للمستهلكين هذا الأسبوع ربح قسائم شراء فورية هذا الأسبوع بقيمة 10، أو 20، أو 25 ريال سعودي، حيث تعطي بندة السعودية فرصة الربح لـ 30 ألف رابح يتم إختيارهم عشوائيًا، وتمتد صلاحية فسائم الشراء حتى الثلاثاء 16 فبراير 2021.

عروض بنده الاسبوعية

في التالي عروض هايبر بنده السعودية على الجوالات الذكية من سامسونج، وهواوي، واونور، ونوكيا، وغيرهم الكثير، والعروض حصرية في هايبر بندة ومستمرة حتى يوم الثلاثاء القادم 16 فبراير 2021:

جوال سامسونج اي 1 كور، بسعر 239 ريال سعودي.

جوال سامسونج اي 01، بسعر 1199 ريال سعودي.

جوال سامسونج اي 21 اكس، بسعر 699 ريال سعودي.

جوال هواوي واي 6 بي، بسعر 579 ريال سعودي.

جوال هواوي نوفا 7 اي، بسعر 879 ريال سعودي.

جوال هواوي واي 8 بي، بسعر 699 ريال سعودي.

جوال نوكيا 3.4، بسعر 525 ريال سعودي.

جوال اونور 9 اكس لايت، بسعر 719 ريال سعودي.

جوال الكاتيل 3 اكس، بسعر 719 ريال سعودي.

جوال لينوفو اي 8، بسعر 489 ريال سعودي.

جوال لينوفو كي 12، بسعر 599 ريال سعودي.

خصومات بنده

الأسعار التالية خاصة بمعروضات بنده من شاشات توشيبا، وتي سي ال، وسكاي وورث، ودورا، وهي متاحة لدى هايبر بنده حتى يوم 4 رجب 1442:

تليفزيون امبكس، بسعر 1199 بدلًا من 1752 ريال سعودي.

تليفزيون تي سي ال، بسعر 2899 بدلًا من 4499 ريال سعودي.

تليفزيون توشيبا، بسعر 799 بدلًا من 1204 ريال سعودي.

تليفزيون توشيبا، بسعر 1399 بدلًا من 1899 ريال سعودي.

تليفزيون دورا، بسعر 1439 بدلًا من 1899 ريال سعودي.

تليفزيون سكاي وورث، بسعر 579 بدلًا من 799 ريال سعودي.

عروض بندة السعودية عرضناها لكم على الأجهزة الإلكترونية من جوالات وشاشات، كما سنوافيكم بتفاصيل عروض الملحقات الإلكترونية، وتستمر العروض في فروع بندة وهايبر بندة حتى 4 رجب 1442.