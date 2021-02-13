شوف عروض بنده الأسبوعية تخفيضات تصل ل 70% أقوى عروض السعودية

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية على المنتجات المختلفة لا يوجد لمتجر بنده تخصص في منتج واحد بل أنه متخصص في بيع الأجهزة الإلكترونية ومنتجات الأطفال والمنتجات الغذائية وغير ذلك، ولذلك عند الذهاب إلى هذا المتجر ستقوم بتلبية حاجة منزلك. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده على المنتجات المختلفة: تخفيضات بنده بلغ سعر المراعي حليب أنواع 200 مللي إلى 14.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 16.80 ريال سعودي.

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وصل سعر بيتي تروبيكانا عصير أنواع إلى 13.75 ريال سعودي بدلاً من سعر 17.50 ريال سعودي.

فاين بيبي حفاضات أطفال وصل سعرها إلى 129.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 154.95 ريال سعودي.

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لايفبوي صابون سائل للأيدي بلغ سعره 26.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 28.75 ريال سعودي. طريقة عمل ماسك الزنجبيل للوجه بمكونات طبيعية ونتيجة فعالة

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