شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات تصل ل 60% على جميع المنتجات لمدة 4 أيام

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية مهرجان سوبر ماركت بنده الأسبوعي دائماً يهتم سوبر ماركت بنده بكل عملائه الكرام ويحاول بشتى الطرق أن يوفر لهم كافة السلع والمنتجات الذين يحتاجون إليها ويريدون الحصول عليه بأقل وأرخص الأسعار، كما أننا من الأسواق المتميزة عن غيرها ونقدم لكم عروض وتخفيضات تفوق الخيال.

عروض بنده الأسبوعية

مهرجان لحوم من خصومات بنده ماركت يقدم الكثير من السلع الغذائية والتي يقبل عليها عدد كبير من العملاء لضمان جودتها ويمكن من الآن الحصول عليها بأقل سعر للمنتج:

خصومات بنده كتف عجل بدون عظم سعر الكيلو 44.95 ريال سعودي بدلاً من 59.95 ريال سعودي، لحم حاشي بدون عظم سعر الكيلو 37.85 ريال بدلاً من 53.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده قطع خروف نعيمي بالعظم شعر الكيلو 72.95 ريال بدلاً من 88.95 ريال سعودي، خروف حري بالعظم سعر الكيلو 86.95 ريال بدلاً من102.95 ريال سعودي، خروف رفيدي قطع مشكلة سعر الكيلو 57.95 ريال سعودي بدلاً من 67.95 ريال سعودي.

تنزيلات بنده لحم بقري مفروم كولومبي سعر الكيلو 19.95 ريال بدلاً من 28.95 ريال سعودي، خروف سواكني بالعظم سعر الكيلو 56.95 بدلاً من 66.95 ريال سعودي، خروف أسباني بالعظم سعر الكيلو 52.95 ريال سعودي بدلاً من 62.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم

تنزيلات بنده المتجددة تنهال عروض سوبر ماركت بنده وتتجدد كل يوم فنحن نحاول أن نفاجأ عملائنا والمستهلكين بأقوى العروض ومنها:

عروض بنده الأسبوعية أرز بسمتي باب الهند 10 كيلو بسعر 64.95 ريال بدلاً من 99.75 ريال سعودي، كرتونة حليب طويل الأجل كامل تاك 2 قطعة بسعر 74.95 ريال سعودي بدلاً من 107.90 ريال سعودي، دجاج ساديا 1.2 كيلو جرام بسعر 24.95 ريال بدلاً من 39.90 ريال سعودي.

خصومات بنده حليب المراعي مجفف كامل الدسم 1800 جرام 25% اكسترا بسعر 67.95 ريال سعودي 2 قطعة، أما سعر 1 قطعة يكون 40.95 ريال سعودي بدلاً من 65.95 ريال سعودي.

تنزيلات بنده أنصاف صدور دجاج ساديا 2.5 كيلو جرام بسعر 38.95 بدلاً من 64.95 ريال سعودي، علبة تمر سكري سيافا 3 كيلو 29.95 ريال سعودي.