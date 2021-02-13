شوف طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الجوال والكمبيوتر fortnite مجانا

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عمر شويل - جدة تعتبر لعبة فورت نايت من أحدث الألعاب الإلكترونية التي تم تنزيلها مؤخراً، ومن الجدير بالذكر أن هذه اللعبة انتشرت في فترة قصيرة وحققت مبيعات كبيرة، ولعبة فورت نايت من الألعاب التي تم تأسيسها على باستخدام إمكانيات عالية، لذلك يتطلب تحميلها جهاز حديث يمتلك هذه الإمكانيات، ويمكن تحميل هذه اللعبة مجاني سواء على الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر المختلفة.

لعبة فورت نايت

تحميل لعبة فورت نايت:

حققت لعبة فورت الكثير ملايين المبيعات في فترة قصيرة، وذلك بسبب أن خصائص اللعبة تجعلها مميزة ومفضلة لدى الكثير من اللاعبين، خاصة الأشخاص الذين يحبون الألعاب القتالية، ولعبة فورت نايت تشبه لعبة بابجي موبايل في الأداء والفكرة، لذلك يعتبر جمهور لعبة فورت نايت نفس جمهور لعبة بابجي الموبايل، كما أن اللعبة يمكن تحميلها بشكل مباشر من خلال موقع Epic Games.

هذا الموقع حالياً المسئول عن تحميل هذه اللعبة مجاني، كما أن الموقع يحتوي على الإصدارات الحديثة للعبة ومتاح تحميلها أيضاً، ولكن يجب أولاً تسجيل الدخول على هذا الموقع أو إنشاء حساب جديد في حالة أن التسجيل يتم لأول مرة.

طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر

قديماً كان يوجد أكثر من طريقة لتحميل لعبة فورت نايت، ولكن الآن يوجد طريقة واحدة لتحميل هذه اللعبة وهو تسجيل الدخول على موقع Epic Games.

ثم البحث عن لعبة فورت نايت من بين قائمة الألعاب المتاحة، والقيام بكل الخطوات المطلوبة لإتمام التحميل على جهاز الكمبيوتر، وسيتم التحميل على مرتين أولاً تحميل الملف الخاص باللعبة ثم تحميل اللعبة.