شوف عروض اكسترا الاسبوعية خصومات خاصة تصل إلي 30%

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الاسبوعية، إكسترا ملتزمة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال برنامج التدريب والتوظيف الخاص بشركة المتحدة للإلكترونيات لموظفي التجزئة. ويستهدف البرنامج الشباب السعودي، ويقدم دورات تدريبية متخصصة، ويوفر لهم فرص العمل في متاجر شركة إكسترا والمتحدة للإلكترونيات في إطار التعاون مع شركات التدريب الفني والمهني منذ بداية البرنامج تخرج أكثر من 250 طالبًا. عروض اكسترا عروض اكسترا بمناسبة العام ال18 لها كلاس برو، مكيف جداري، 18000 وحدة، توزيع هواء 4 اتجاهات، بارد، بخصم 32.01٪ مقابل سعر 1699 ريال سعودي بدلاً من 2499 ريال سعودي، وهناك استرجاع نقدي بقيمة 170 ريال سعودي ليصبح السعر النهائي 1529 ريال سعودي، العرض لكل عملاء اكسترا. نسكافيه مينى مى دولشي جوستو، اسود، بخصم 12.43٪ مقابل سعر 507 ريال سعودي بدلاً من 579 ريال سعودي، وهناك استرجاع نقدي بقيمة 101 ريال سعودي ليصبح السعر النهائي 406 ريال سعودي، العرض لكل عملاء اكسترا. خصومات اكسترا خصومات اكسترا علي كل المنتجات واخترنا لكم منها التالي بيكو غسالة صحون، 5 برامج، 14 مكان للتخزين ، أبيض، بخصم 27.79٪ مقابل سعر 1299 ريال سعودي بدلاً من 1799 ريال سعودي، وهناك استرجاع نقدي بقيمة 130 ريال سعودي ليصبح السعر النهائي 1169 ريال سعودي، العرض لكل عملاء اكسترا. ديلونجي مطحنة بن 120جرام، مقابل سعر 299 ريال سعودي، وهناك استرجاع نقدي بقيمة 60 ريال سعودي ليصبح السعر النهائي 239 ريال سعودي، العرض لكل عملاء اكسترا. تنزيلات اكسترا احدث تنزيلات اكسترا في موسم الشتاء هوفر بلاتينيوم، مكنسة التنظيف العميق لغسل السجاد، 1200 وات، أسود، بخصم 19.55 ٪ مقابل سعر 1399 ريال سعودي بدلاً من 1739 ريال سعودي، وهناك استرجاع نقدي بقيمة 140 ريال سعودي ليصبح السعر النهائي 1259 ريال سعودي، العرض لكل عملاء اكسترا. كلاس برو، مكيف جداري، 22000 وحدة، توزيع هواء 4 اتجاهات، بارد، بخصم 29.04٪ مقابل سعر 2199 ريال سعودي بدلاً من 3099 ريال سعودي، وهناك استرجاع نقدي بقيمة 220 ريال سعودي ليصبح السعر النهائي 1979 ريال سعودي، العرض لكل عملاء اكسترا. كريم الكولاجين الخارق سحري في شد البشرة وازالة التجاعيد والترهلات نهائيا

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