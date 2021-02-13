نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض هايبر بنده حتى 16 فبراير في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث عروض هايبر بنده حتى 16 فبراير، يقدم الآن هايبر بنده السعودية عروض على الطعام والكثير من أصناف الطعام من الأطعمة المجمدة والفاكهة والخضروات والمعلبات وبعض من أدوات واحتياجات المنزل، وذلك بدايةً من تاريخ 10 شهر فبراير وتستمر حتى 16 شهر فبراير، تعرفوا على تخفيضات بنده ماركت الأسبوعية.

عروض هايبر بنده على الطعام

يقدم هايبر بنده عروض أسبوعية على الطعام حيث يتم تخفيض الأسعار عن سعرها المعروف، مثل:

مكعبات لحم بقري برازيلي أو كولومبي بسعر 24.95 ريال سعودي للكيلو.

مفروم لحم بقري كولومبي أو برازيلي سعره 21.95 ريال سعودي للكيلو.

روستو بقري برازيلي أو كولومبي بسعر 34.95 ريال سعودي للكيلو.

فخذ خروف استرالي مع العظم سعره 39.95 ريال سعودي للكيلو.

موزة غنم استرالي بالعظم بسعر 44.95 ريال سعودي للكيلو.

ستروجانوف بقري استرالي الكيلو بسعر 39.95 ريال سعودي.

مكعبات بقري استرالي قليل شحم سعرها 34.95 ريال سعودي للكيلو.

فخذ خروف استرالي بدون عظام سعره 49.95 ريال سعودي للكيلو.

كفتة بقري كولومبي بسعر 28.95 ريال سعودي للكيلو.

نقانق بقري كولومبي سعرها 29.95 ريال سعودي للكيلو.

برجر بقري كولومبي سعره للكيلو 32.95 ريال سعودي.

دجاج التنمية مشكل قطع 900 جرام سعر العلبة 7.95 ريال سعودي.

أرجل دجاجة كاملة من الوطنية طازجة وزن 450 جرام سعرها 6.50 ريال سعودي للعلبة.

جمبري بحري مطبوخ سعر 28.95 ريال سعودي للكيلو.

جمبري منظف سعر الكيلو 59.95 ريال سعودي.

صدور دجاج الحلواني مدخن سعره 70.95 ريال سعودي للكيلو.

مرتديلا بقري سادة أو بزيتون من أمريكانا سعر الكيلو 24.95 ريال سعودي.

مرتديلا دجاج سادة بزيتون أو سادة سعر الكيلو 37.95 ريال سعودي.

زيتون مغربي حار مشكل سعر الكيلو 18.95 ريال سعودي.

زيتون أسود ماموث الريف سعر الكيلو 24.95 ريال سعودي.

مخلل أخضر مشكل من طيبة الكيلو سعره 9.95 ريال سعودي.

لبنة قليلة الدسم أو عادية من بريزيدون سعره 22.95 ريال سعودي.

جبنة رومي تشيز لاند سعرها للكيلو 34.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده الأسبوعية المتنوعة

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