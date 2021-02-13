نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين على الجوال ولمدة أسبوع تخفيضات خيالية تصل ل 65% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم على الجولات والأجهزة الكهربائية لشهر يناير يواصل معكم العثيم تقديم أقوى عروضه وخصوماته على كافة المنتجات المتاحة داخل المتجر سواء على الجوالات وشاشات التليفزيون والأجهزة الكهربائية أو المواد الغذائية الضرورية التي يكون عليها إقبال كبير من قبل المستخدم، وسوف نقدم إليكم أقوى عروض العثيم لختام شهر فبراير.

عروض العثيم على الجوالات

تحتوي خصومت العثيم على مجموعة كبيرة متنوعة من أجهزة الجوالات الحديثة والأعلى جودة:

عروض العثيم الاثنين جوال هونر 9 إكس برو 256 جيجا بايت بسعر 999 ريال سعودي، جوال هواوي واي 7 إيه بسعر 685 ريال سعودي، جوال سامسونج إيه 42 بسعر 1355 ريال سعودي، جوال فيفو واي 30 بسعر 790 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم جوال سامسونج أي 21 اس 64 جيجا بايت بسعر 715 ريال سعودي، جوال تكنو أي 5 ك بسعر 469 ريال سعودي، تابلت لينوفو ام 10 بسعر 709 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم تابلت ساممسونج تي 515 بسعر 954 ريال سعودي، تابلت جي تايد بسعر 185 ريال سعودي، لاب توب لينوفو 2389 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم الأسبوعية

تنزيلات العثيم على المنتجات الغذائية يعرف العثيم بالتميز دائماً حيث أنه يحرص على تقديم عروض يومية وأسبوعية حتى يستفيد منها أكبر قدر من المستهلكين:

عروض العثيم الأسبوعية جبنة مارس فيتا الكيلو بسعر 10.95 ريال سعودي، جبن الوادي قريش سعر الكيلو 16.95 ريال سعودي، زيتون سما إسباني اسود جامبو سعر الكيلو 12.95 ريال سعودي، دجاج لي بون مجمد 10*900 جرام سعر التكلفة للحبة الواحدة 10.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم بطاطا حلوة سعر 2 كيلو جرام 5.95 ريال سعودي، شبك ثوم سعر الربطة الواحدة 2.45 ريال سعودي، عنب أحمر كبير سعر الكيلو 8.95 ريال سعودي، زنجبيل بسعر التكلفة 7.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم جوافه طازجة سعر الكرتونة 8.75 ريال سعودي، شبك ليمون 2 ربطة 2.95 ريال سعودي، فلفل أخضر بارد سعر الكيلو 3.45 ريال سعودي، تفاح أحمر سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي.