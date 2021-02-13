نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية تخفيضات وخصومات تصل ل 70% لمدة 4 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية تعتبر شركه بنده من الأماكن المعروفة في المملكة العربية السعودية المتخصصة في بيع كل الأغذية بأنواعها المختلفة، كما أن بنده قامت بتأسيس العلامة التجارية الخاصة بها حيث أنها قامت بتصنيع مجموعة من المنتجات التي يطلبها العملاء بشكل يومي، كما أنها اهتمت بأن تكون تلك المنتجات بأسعار معقولة وجودة عالية بالنسبة إلى الشركات الأخرى، وتقوم بنده بعروض أسبوعية على منتجاتها، سنعرض مجموعة من هذه العروض في هذا المقال. عروض بنده الأسبوعية عروض بنده الأسبوعية: خصومات بنده بلغ سعر جل الاستحمام فريش بيور نيفيا ٥٠٠ مل ١٩.٥٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٣ ريال سعودي.

تخفيضات بنده بلغ سعر جل الاستحمام رجالي نيفيا بيور إمباكت ٥٠٠ مل ١٩.٥٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٣.٥٠ ريال سعودي.

تنزيلات بنده بلغ سعر صابون لليدين مضاد للبكتيريا ديتول ٤٠٠ مل ١٨.٩٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٩ ريال سعودي.

بلغ سعر صابون لوكس ١٢٠ جرام ٥+١ هدية ١٦.٩٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٢.٩٥ ريال سعودي.

بلغ سعر صابون ألاستحمام السائل لوكس ٧٠٠ مل ٢٩.٩٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ٤٤.٩٥ ريال سعودي.

بلغ سعر سائل تنظيف اليدين مضاد البكتيريا بملح البحر جونسونز ٥٠٠ مل ١٦.٩٥ بدلاً من سعر ٢٩.٧٥ ريال سعودي.

بلغ سعر صابون سائل للاستحمام ڤيتا ريتش جونسونز ٤٠٠ مل ١٤.٩٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٨.٩٥ ريال سعودي. عروض بنده على منتجات العناية بالطفل عروض بنده الأسبوعية بلغ سعر حفاض للأطفال بامبرز العبوة العملاقة ٥٩.٩٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ٨٩.٩٥ ريال سعودي.

تخفيضات بنده بلغ سعر حفاض للأطفال هجيز عناية أكثر ١٦٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٤٠ ريال سعودي. شحن ببجي مجانا 20 ألف pubg uc بضغطة واحدة وشحن الرويال باس الموسم 17

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