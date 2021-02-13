نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة توم وجيري 2021 من خلال القمر الصناعي نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُعتبر سلسلة أفلام توم وجيري أحد أهم وأشهر وأقدم سلسلة أفلام كارتونية، ولها شهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم، فهي سلسلة من المواقف بين القط الذي يُدعى توم والفأر جيري وكلاهما يصنعان الخدع لبعضهما البعض، ولكن لايستغني أحدهما عن الآخر، ونظراً لهذه الشعبية الكبيرة لهما، تم إطلاق قناة تحمل اسم توم وجيري، والتي تعرض العديد من الأفلام الكرتونية المُسلية والتي تتناسب مع جميع الفئات العُمرية وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم تردد قناة توم وجيري 2021 من خلال القمر الصناعي نايل سات.

قناة توم وجيري للأطفال

يعود تاريخ إنشاء القناة لعام 2009، حيث انطلق بثها من خلال القمر الصناعي نايل سات، من جمهورية مصر العربية تحديداً من العاصمة مدينة القاهرة، وهي تُقدم مجموعة من الأفلام الكرتونية المميزة والمعروفة، سواء الأفلام الكرتونية العربية، أو أفلام كرتونية قد تم ترجمتها من لغات أُخرى إلى اللغة العربية مثل سلسلة توم وجيري والأقزام السبعة وميكي ماوس وبطوط ونقار الخشب والكثير من أفلام ديزني، فهي من القنوات الآمنة التي يمكن أن يشاهدها الكبار والصغار، بالإضافة إلى تقديمها العديد من البرامج التعليمية باللغتين العربية والإنجليزية كبرامج تعليم الحروف والأرقام بالإضافة إلى العمليات البسيطة كالجمع والطرح والضرب والقسمة، فضلاً عن تقديمها العديد من الأناشيد التي تعلم الأطفال السلوك القويم والعادات الجيدة مثل آداب الجلوس وآداب الزيارة وآداب تناول الطعام وغيرها من الأمور الأُخرى التي قد يغفل عنها الآباء لتعليمها لأبنائهم، فهي تناسب الأطفال بدءً من سن الثالثة وحتى العاشرة.

تردد قناة توم وجيري

يمكنكم الآن استقبال قناة توم وجيري عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال ادخال الترددات التالية عبر أجهزة استقبال البث الخاصة بكم، وهي:-

القمر الصناعي:- نايل سات

التردد:-11354

الاستقطاب:- أفقي

معدل الترميز:- 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4