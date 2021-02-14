نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير للجوالات ايفون ابل وهواوي وسامسونج بخصومات حتى 49% وهدايا قيمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات الايفون ابل وهواوي وسامسونج بخصومات حتى 49%، بالإضافة إلى هدايا قيمة فورية عند الشراء من متجر جرير للجوالات، كما يوجد عروض على الكتب اللوحية، والأدوات المكتبية، والكومبيوتر اللوحي من تابلت وآيباد، هذا بجانب خصومات الشاشات، والكاميرات، والساعات الذكية، كل هذا نقدمه لكم في مهرجان خصومات عروض جرير.

عروض جرير للجوالات ايفون ابل وهواوي وسامسونج بخصومات حتى 49% وهدايا قيمة

عروض جرير للجوالات لا تتميز بأسعارها الخاصة فقط، بل تقدم أيضًا هدايا قيمة عند الشراء وخصومات للتوفير هائلة، حيث تصل قيمة الهدايا إلى 2050 ريال سعودي، هذا كله وأكثر تحصلون عليه عند شراء أيٍ من أجهزة ايفون ابل وجوالات هواوي وسامسونج والذي من خلال يتم الإستفادة بخصومات تصل إلى 49%.

عروض جرير للجوالات

في التالي كل عروض جرير للجوالات ابل على جوالات الايفون في السعودية، الخاصة بكل جوالات ابل بمختلف فئاتها وإصداراتها:

سعر ايفون١١ في جرير ، ذاكرة 64 جيجابايت، 2399 بدلًا من 3284.62 ريال سعودي، بخصم 27%.

، ذاكرة 64 جيجابايت، 2399 بدلًا من 3284.62 ريال سعودي، بخصم 27%. سعر جوال ابل ايفون 11 برو، ذاكرة 512 جيجابايت، 5039 بدلًا من 6898.9 ريال سعودي، بخصم 27%.

سعر جوال ابل ايفون 11 برو ماكس، الجيل الرابع، ذاكرة 64 جيجابايت، 4599 بدلًا من 5259 ريال سعودي، بخصم 13%.

سعر جوال ابل ايفون 7 بلس، ذاكرة 32 جيجابايت، 1529 بدلًا من 2737 ريال سعودي، بخصم 44%.

سعر جوال ابل ايفون اس اي الإصدار 2، الجيل الرابع، ذاكرة 256 جيجابايت، 2499 بدلًا من 2629 ريال سعودي.

سعر جوال ابل ايفون اكس، ذاكرة 64 جيجابايت، 4269 ريال سعودي.

سعر ايفون ١٢ جرير ، الجيل الخامس، ذاكرة 256 جيجابايت، 4549 ريال سعودي.

، الجيل الخامس، ذاكرة 256 جيجابايت، 4549 ريال سعودي. سعر ايفون 12 في جرير ، ذاكرة 64 جيجابايت، 3799 ريال سعودي.

، ذاكرة 64 جيجابايت، 3799 ريال سعودي. سعر iphone 12 جرير ، الجيل الخامس، سعة 128 جيجابايت، 4049 ريال سعودي.

، الجيل الخامس، سعة 128 جيجابايت، 4049 ريال سعودي. سعر جوال ابل ايفون 12 برو ماكس، الجيل الخامس، ذاكرة 512 جيجابايت، 6699 ريال سعودي.

ماكس، الجيل الخامس، ذاكرة 512 جيجابايت، 6699 ريال سعودي. سعر جوال ابل ايفون 12 ميني، الجيل الخامس، ذاكرة 128 جيجابايت، 3549 ريال سعودي.

خصومات جرير هواوي

في التالي كل عروض مكتبة جرير على جوالات هواوي، وجميعها عروض حصرية خاصة بالموقع فقط:

سعر جوال هواوي بي 40، الجيل الخامس، ذاكرة 128 جيجابايت، 2159 بدلًا من 2849 ريال سعودي، بخصم 47%.

سعر جوال هواوي بي 40 برو، ذاكرة 256 جيجابايت، 2699 بدلًا من 3829 ريال سعودي، بخصم 22%.

سعر جوال هواوي نوفا 7 اس اي، ذاكرة 128 جيجابايت، 1169 بدلًا من 1599 ريال سعودي، بخصم 19%.

سعر جوال هواوي ميت 30 برو، الجيل الرابع، ذاكرة 256 جيجابايت، 188 بدلًا من 3939 ريال سعودي، بخصم 47%.

سعر جوال هواوي ميت 40 برو، الجيل الخامس، ذاكرة 256 جيجابايت، 3599 بدلًا من 4099 ريال سعودي، بخصم 12%.

سعر جوال هواوي بي 40 برو ماكس، ذاكرة 512 جيجابايت، 3887 بدلًا من 4799 ريال سعودي، بخصم 10%.

سعر جوال هواوي واي 8 بي، الجيل الرابع، ذاكرة 128 جيجابايت، 329 بدلًا من 935 ريال سعودي، بخصم 25%.

سعر جوال هواوي واي 7 بي، الجيل الرابع، ذاكرة 64 جيجابايت، 584 بدلًا من 715 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير للجوالات

نجد فيما يلي عروض موقع جرير على أحدث جوالات سامسونج في السعودية:

سعر جوال سامسونج جالاكسي اس 10 بلس، ذاكرة 128 جيجابايت، 1999 بدلًا من 3949 ريال سعودي، بخصم 49%.

سعر جوال سامسونج جالاكسي اس 21 التر، ذاكرة 256 جيجابايت، 5399 ريال سعودي، مع هدية بقيمة 1899 ريال سعودي.

سعر جوال سامسونج جالاكسي زد فولد 2، الجيل الخامس، ذاكرة 256 جيجابايت، 7199 بدلًا من 7999 ريال سعودي، مع هدية بقيمة 2050 ريال سعودي.

سعر جوال سامسونج جالاكسي نوت 10 بلس، ذاكرة 256 جيجابايت، 2499 بدلًا من 4379 ريال سعودي.

عروض جرير للجوالات الذكية في السعودية على جوالات ابل ايفون، وهواوي، وسامسونج تتميز بأسعار تنافسية بين متاجر الإلكترونيات، حيث يعد متجر جرير من أشهر متاجر التسوق للأجهزة والمستلزمات المدرسية.