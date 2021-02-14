نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متجر حلويات روز Rose sweets في المقال التالي

عمر شويل - جدة متجر حلويات روز Rose sweets من المتاجر الشهيرة داخل جميع أنحاء المملكة العربية، ويقوم معظم المواطنين للشراء منه لما يقدمه من حلويات عربية وغربية بطعم رائع وجودة عالمية لا تختلف بزيارة المتجر أو عند توصيل الطلبات للمنازل.

Menu متجر حلويات روز Rose sweets

بما أن متجر حلويات روز Rose sweets خبرة في صناعة الحلويات لأكثر من 20 عاماً فهو يملك منيو رائع ومميز به كافة أنواع الحلويات الشهية الطازجة والتي يفضلها الصغار والكبار ومن ضمن تلك الحلويات الآتي:

(تورتة الشوكولاته/تورتة موس الفراولة/ تورتة الفواكه/ كيكة الرواني/ موس الشوكولاتة/ تورتة تشيز كيك).

جميع أنواع كعك وبسكويت الأعياد والمناسبات المختلفة.

المعمول بكافة أنواع حشواته المختلفة.

الماكرون بجميع أطعمته والوانة المبهجة التى تجذب الاطفال.

جاتوه شيكولاته وكريمة وفواكه.

مالفيه (عسل/مربى/شيكولاتة/ قرفة).

لوسي ميني تشيز (لولي بوب الشيكولاته والفانيليا)

حلى الخليج الشهيرة وحلى القهوة الأكثر طلباً والاعلى مبيعاً.

كيك السينابون رولز والميني سينابون.

جميع أنواع الموالح والمعجنات والمخبوزات الطازجة.

عناوين وأرقام الفروع rose sweets

يحرص المتجر على بدء العمل باكراً يومياً من الـ 9 صباحاً حتى 11 مساءً، ماعدا يوم الجمعة من 2 مساءً في الفروع الآتية:

الرياض داخل شارع التخصصي متفرع من الرحمانية، رقم الفرع: 966112154545+

الروضة شارع القدس، رقم الفرع: 0112777700

النفل مخرج 5، رقم الفرع:0114504145

الشفاء داخل شارع المدارس، رقم الفرع: 0555447292

الربوة مخرج 14، رقم الفرع: 0118104283

البديعة شارع عائشة بنت أبي بكر، رقم الفرع: 0114490505

وفي ختام كلامنا نكون قد وضحنا كل المعلومات عن متاجر حلويات روز Rose sweets من حيث أنواع الحلويات وكافة الفروع وأرقام هم داخل المملكة العربية السعودية.