انت الان تتابع تفاصيل خبر الإعلان عن مفاجآت مسابقة الحلم 2021 بعد انطلاقها بأكبر موسم على الإطلاق منذ 15 سنة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عادت مسابقة الحلم 2021 بمفاجآت جديدة ومذهلة على حد وصف أبو الكرم الإعلامي مصطفى الأغا، ومن بين المفاجآت التي أعلن عنها إعلامي بمسابقة الحلم “الأغا” أنها سوف تعود بموسمها الأكبر على الإطلاق هذا العام، سوف تعود بموسم لم تشهده منذ انطلاقها قبل 15 سنة، حيث سيعود الحلم هذا العام بـ3.5 مليون دولار أمريكي.

مفاجآت مسابقة الحلم 2021 بعد انطلاقها بأكبر موسم منذ 15 سنة

ولقد غيّرت مسابقة الحلم على مدار السنوات الماضية حياة العديد من المشتركين على مستوى العالم، وكان من أبرز هؤلاء حاتم هيكل الذي فاز بمليون دولار أمريكي لتتغير حياته حرفياً، حيث كان يعمل محاسب في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 20 سنة، وفجأة وفي ظل ظروف فيروس كورونا فقد عملة كغيره ممن فقدوا أعمالهم بسبب هذه الأزمة، وفجأة وجد نفسه معه مليون دولار بما يعادل 16 مليون جنيه مصري تقريباً.

وأكد الإعلامي مصطفى الأغا في لقاء له مع برنامج صباح الخير يا عرب أن مسابقة الحلم 2021 بها الكثير من المفاجآت الغير متوقعة، وذكر بعضها مثل الـ3.5 مليون دولار جوائز هذا العام.

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وأكد أنه في وقت سوف يعلن عن باقي المفاجآت، وأشار إلى أن الإشترك هذا العام سيكون خلال الرابط الرسمي للحلم من هنا، وكتابة رقم الهاتف بشكل صحيح، ثم ستصلك رسالة بتفعيل الإشتراك، وللمزيد خلال هذا الفيديو التالي.