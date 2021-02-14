نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو علي المواد الغذائية و تخفيضات شهر فبراير المميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو علي المواد الغذائية بخصومات أكثر من رائعة ومنتجات متنوعة يمكنكم التسوق من فروع لولو أو الشراء أونلاين، تتميز منتجات لولو الغذائية بأنها منتجات طازجة وكل يوم فى لولو هو يوم طازج وتعتبر هذة الجملة شعار لولو علي المنتجات الغذائية، فروع لولو هايبر ماركت متواجدة في كل أنحاء المملكة يحتوي لولو هايبر ماركت على 200 فرع كما يقوم لولو هايبر ماركت بالتوسع خارج المملكة ليقدم لكم خدمة مميزة و قريبة منكم كما عودناكم دائما أن نقدم لكم جميع العروض بالتفصيل و الخصومات والتخفيضات سوف نعرض لكم مجموعة مميزة من العروض المقدمة من لولو هايبر ماركت. عروض لولو علي المواد الغذائية سوف نقوم بعرض أسعار مجموعة من اللحوم والأسماك والدجاج المقدمة من لولو هايبر ماركت وعروض وتخفيضات شهر فبراير: سمك شعرى وسط سعر الكيلو 24.90 ريال سعودي بدلا من 34.90 ريال سعودي.

سمك بياه وسط للكيلو 7.90 ريال سعودي بدلا من 12.90 ريال سعودي.

كات فيش مزارع سعر الكيلو 19.90ريال سعودي بدلا من 19.90 ريال سعودي.

روبيان مزارع 50/60 للكيلو بسعر مميز وخصم كبير 27.90 بدلا من 34.90 ريال سعودي.

لحم بقري محلي بالعظم سعر الكيلو 19.90 ريال سعودي بدلا من 26.90 ريال سعودي.

التنمية دجاج طازج 1.1 كج بسعر 10.95 ريال سعودي بدلا من 18.60 ريال سعودي.

مكعبات لحم بقي كولومبي سعر الكيلو الواحد 21.90 بدلا من 29.95 ريال سعودي. عروض لولو علي المخبوزات كرواسون ميني بالزبدة 12 حبة 12.90 ريال سعودي.

مافن دبل الشوكولاتة 6 حبات بسعر 6.90 ريال سعودي.

لوزين خبز ساندوتش 600 جرام 3.75 ريال سعودي.

بسبوسة تيراميسو للكيلو 18.90 ريال سعودي.

كيكة كراميل وسط 29.90 ريال سعودي. عروض لولو علي المواد الغذائية الجافة فول سوداني محمص كبير سعر الكيلو الواحد 12.90 ريال سعودي بدلا من 21.00 ريال سعودي.

زبيب ذهبي سعر الكيلو 8.90 ريال سعودي بدلا من 18.50 ريال سعودي.

من عروض لولو علي المواد الغذائية تمر عجوة المدينة سعر الكيلو 19.90 ريال سعودي بدلا من 39.00 ريال سعودي.

لوز ذهبي أمريكي بسعر مميز وخصم كبير وسعر الكيلو الواحد 39.90 ريال سعودي بدلا من 61.60 ريال سعودي .

الجميل قهوة بن لقمتي الوزن 5 كج بسعر مميز 59.90 بدلا من 86.90 ريال سعودي. تحضير البطاطس المقرمشة المقلية بدون زيت مثل المطاعم خطوة بخطوة

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