نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده في السعودية من الأربعاء 28 جمادى الثاني حتى الثلاثاء 4 رجب 1442 هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده في السعودية من الأربعاء 28 جمادى الثاني حتى الثلاثاء 4 رجب 1442 هـ، هايبر بنده داخل المملكة العربية السعودية يقدم افضل العروض على المنتجات المختلفة التي يقدمها الهايبر، في مهرجان بنده، يقدم هايبر بنده تخفيضات على السلع خلال الفترة من الأربعاء 28 جمادى الثاني إلى الثلاثاء 4 رجب 1442 هـ، تحتوي العروض المقدمة تخفيضات على بعض السلع التموينية والغذائية بالإضافة إلى تخفيضات على معظم أنواع اللحوم والدواجن والأسماك، كما تتوفر عروض على معظم أنواع التسالي والمكسرات والكثير من المنتجات الأخرى. عروض هايبر بنده في السعودية: عرض على لحم تونا تندرينا قودى ( 80 جرام ) للحبة بسعر 3.95 ريال سعودي بدلاً من 5.50 ريال سعودي.

عرض هايبر بنده على مرقة الدجاج ماجي ( 28/24 × 20 جرام ) + 16% زيادة للحبه بسعر 13.95 ريال سعودي.

عرض بنده علي زيت نباتي نخلتين ( 1.5 لتر ) ل 2 حبه بسعر ريال سعودي 17.95 بدلاً من 27 ريال سعودي.

عرض على حليب مجفف كامل الدسم المراعي ( 2.5 كيلو ) للحبه بسعر 46.95 ريال سعودي بدلاً من 78.95 ريال سعودي.

عرض على حليب طويل الأجل كامل / قليل الدسم السعودية ( 12 × 1 لتر ) للكرتون بسعر 47.95 ريال سعودي بدلاً من 58.95 ريال سعودي.

عرض على أرز مزة هندي بسمتي تيجان ( 10 كيلو ) للكيس بسعر 52.95 ريال سعودي بدلا من 71.95 ريال سعودي.

عرض على دجاج دو الكرتون ( 10 × 900 جم ) بسعر 109.95 ريال سعودي بدلاً من 144.95 ريال سعودي، الحبة 900 جم بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 14.95 ريال سعودي، سعر الكرتون ( 10 × 1.2 كجم ) 122.95 ريال سعودي بدلاً من 159.95 ريال سعودي، سعر الحبة ( 1.2 كجم ) 12.95 ريال سعودي بدلاً من 14.50 ريال سعودي. عرض هايبر بنده على معمول بالتمر أو بر بالتمر حجم صغير بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 22.75 ريال سعودي للكيلو.

عرض بنده على بسكويت مصري طويل بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 22.75 ريال سعودي للكيلو.

عرض على كرواسون فرنسي طازج ( 30 جم × 10 حبات ) ( عادي ) بسعر 8.95 ريال سعودي بدلاً من 10.95 ريال سعودي، عرض على كرواسون ( 90 جم × 5 حبات ) ( بالشوكولاتة ) بسعر 12.95 ريال سعودي بدلاً من 16.50 ريال سعودي، عرض على كرواسون ( 90 جم × 5 حبات ) ( بالجبنة ) بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 18.75 ريال سعودي، عرض على كرواسون ( 35 جم × 10 حبات ) ( بالزعتر ) بسعر 12.50 ريال سعودي بدلاً 14.25 ريال سعودي. تحديث ببجي pubg mobile الجديد والإضافات الخرافية وكيفية حماية حسابك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده في السعودية من الأربعاء 28 جمادى الثاني حتى الثلاثاء 4 رجب 1442 هـ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.