شوف عروض العثيم الأسبوعية خصومات من 20 ل 60% لمدة 4 أيام

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية يعتبر العثيم من المتاجر التي تقوم ببيع العديد من المنتجات الغذائية سواء كان اللحوم أو الألبان أو الأجبان، ولذلك فإذا كنت ترغب في تلبية حاجة منزلك فعليك بالذهاب إلى أي فرع من فروع العثيم والتمتع بالعروض المقدمة منه. عروض العثيم السعودية خصومات العثيم على السلع الغذائية خصومات العثيم بلغ سعر الجبن الرومي إلى 59.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 89.95 ريال سعودي.

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