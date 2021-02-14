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انت الان تتابع تفاصيل خبر عيد الحب و أجمل الكلمات 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - أصبح عيد الحب من المناسبات التي ينتظرها العشاق، وأصبح رابط بين القلوب ينتظره كل حبيبين ليعبر كلا منهم عن حبه للآخر مثل الأزواج ، فهم يعتبرونه من المناسبات السنوية السعيدة التي تجدد الحب بينهم ، حيث يتبادلون الهدايا و القلوب الحمراء و رسائل الحب التي تثير السعادة و الحب بينهم، و من أمثلة تلك الرسائل :
أجمل الكلمات و الرسائل في عيد الحب 2021
- حبا و عشقا و صفاء أحببتك يوم اللقاء في عيد حب أهديتك وردة حمراء تتألقين كنجمة وسط السماء شمس و قمر و ضياء يا من ملكت القلب حبا و عطاء .
- يا من ملكت القلب عشقا و جمالا يا نور عيني و حياتي و جعلت عيد الحب أصبح كل يوم يملأ حياتي .
- أهديك عمري و حياتي يا من تنير لي حياتي يا نبض قلبي يا من جعلت الحب عيدي يا نبض شرياني و وريدي .
- حبا يفوق الوصف شوقا لن أجد تعبير يوصف قدر حبك، أسميتك روحي و عمري أهديتك عشقي و قلبي؛ فأنت لي أجمل هدية من عند ربي .
- يا ملكة بين النساء يا نجمة فوق السماء أحببتك باشتياق؛ فوهبتك قلبي و عشقي أهديك عمري أفديك بالروح و الدماء .
- حبيبتي يحميك ربي فأنت هديتي، عيناك تسحرني صورتك لا تفارقني يا زهرة متفتحة بيضاء يا قمر يستنير به الضياء .
- جميلة و القلب يهواها أشعر كطير يحلق بسماها و يعود قلبي متأثرا حين يلقاها ؛ فوصفتها بضوء شمس أنتظر رؤياها .
ما أجمل الحب إذا كان صادقا ! ؛ فسعادة العشاق ضوء بارقا؛ فاليوم عيد الحب و ليس يوما واحدا؛ فمن أحب بقلبه أصبح ليس لعيد الحب عنده يوما أو موعدا، ما أسعد الأحباب في هذا اليوم يوم عيد الحب ! .
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