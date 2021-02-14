نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية وتخفيضات العثيم لهذا الأسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية وتخفيضات أسواق العثيم الأسبوعية، فيتوافر عرض 3 عبوات من التونة بسعر 11.95 ريال سعودي بدلًا من 17.25 ريال سعودي، جبن بوك كريمي مطبوخة قابلة للدهن بسعر 18.95 ريال سعودي بدلًا من 29.50 ريال سعودي، ويوجد أيضًا في العثيم عروض خاصة لحاملي بطاقات اكتساب ومنها عرض صابون تايد مركز وزن 5 كجم بسعر 29.95 ريال سعودي بدلًا من 71.95 ريال سعودي.

عروض العثيم

عروض العثيم الأسبوعية تمتد من 10 حتى 16 فبراير 2021، وتشمل لحوم، أجبان، وجميع المنتجات الغذائية بالإضافة إلى عروض موفرة للغاية طوال هذه المدة.

عبوة طحينة فيكتو سائلة وزن 450 جرام، بسعر 12.95 ريال سعودي بدلًا من 15.95 ريال سعودي.

عبوة كاتشب فيكتو، وزن 920 جرام، بسعر 6.95 ريال سعودي بدلًا من 12 ريال سعودي.

جبن كريمي بالقشطة كاسات من زدني، وزن 500 جرام، بسعر 11.95 ريال سعودي بدلًا من 12.95 ريال سعودي.

عبوة هيل فيكتو هندي أخضر وزن 250 جرام، بسعر 42.95 ريال سعودي بدلًا من 72.95 ريال سعودي.

سكر ناعم من أبو فهد، وزن 10 كجم، بسعر 24.95 ريال سعودي بدلًا من 33.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية

3 حبات من تونة أبيض جنتل، بسعر 9.50 ريال سعودي بدلًا 14.85 ريال سعودي.

عبوة كاكاو بودرة وزن 227 جرام، بسعر 16.25 ريال سعودي بدلًا من 20.75 ريال سعودي.

أرز بسمتي هندي من هالي، وزن 10 كجم، بسعر 49.95 ريال سعودي بدلًا من 71.25 ريال سعودي.

عبوة قهوة كلاسيك من زدني وزن 200 جرام، بسعر 18.50 ريال سعودي بدلًا من 20.75 ريال سعودي.

زيت زيتون من فيكتو، حجم 500 مل، بسعر 12.50 ريال سعودي بدلًا من 17.50 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم

برجر دو دجاج، مكون من 12 قطعة، بسعر 11.95 ريال سعودي بدلًا من 14.95 ريال سعودي.

1 كجم من روبيان للطبخ من أسماك، بسعر 32.95 ريال سعودي بدلًا من 40.50 ريال سعودي.

1 كجم من سمك أبيض فيليه من أسماك، بسعر 26.95 ريال سعودي بدلًا من 32.95 ريال سعودي.

نقانق دجاج دو، وزن 400 جرام، بسعر 5.50 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم

مبيض الملابس من شير، حجم 3.78 لتر، بسعر 7.95 ريال سعودي بدلًا من 9.95 ريال سعودي.

صابون ركس بوردة، وزن 4 كجم، بسعر 17.95 ريال سعودي بدلًا من 28.75 ريال سعودي.

مفارش سفرة من فيكتو، مكون من 40 قطعة، بسعر 15.95 ريال سعودي بدلًا من 25.50 ريال سعودي.