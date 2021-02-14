شوف عروض الالكترونيات في هايبر بنده والأجهزة الكربائية المنزلية وتنزيلات بدءا من 25% حتى 46%.. اليكم أسعار بنده الجديدة

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عمر شويل - جدة عروض الالكترونيات في هايبر بنده، هايبر بنده طرح مجموعة من الأجهزة الكهربائية والجوالات الذكية، ووضع لكل منتج من منتجاته عرض خاص به ولذلك فنحن سنتناول معكم في هذا المقال أفضل العروض المقدمة من هايبر بنده. عروض الاجهزه الكهربائيه في هايبر بنده عروض هايبر بنده وصل سعر الميكروويف كليك أون إلى 199 ريال سعودي، بدلاً من سعر 295 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم فرن كهربائي أي تي سي بلغ 299 ريال سعودي، بدلاً من سعر 469 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة جدة صانعة سندويتشات تيفال بلغ 189 ريال سعودي، بدلاً من سعر 245 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده هذا الاسبوع مكواة بخار تيفال بلغ سعرها 79 ريال سعودي، بدلاً من سعر 129 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة اليوم مكواة بخار كليك أون بلغ 39 ريال سعودي، بدلاً من سعر 65 ريال سعودي.

عروض بنده جدة مكنسة فيليبس وصل سعرها إلى 249 ريال سعودي، بدلاً من سعر 339 ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم مكواة بخار عامودية تيفال بلغ 199 ريال سعودي، بدلاً من سعر 329 ريال سعودي.

عروض الالكترونيات في هايبر بنده تلفزيون فيليبس بلغ 699 ريال سعودي، بدلاً من سعر 879 ريال سعودي. عروض بنده هذا الاسبوع تخفيضات هايبر بنده تلفزيون إمبكس بلغ 1199 ريال سعودي، بدلاً من سعر 1752 ريال سعودي.

عروض بندة الاسبوعية وصل سعر تلفزيون توشيبا إلى 469 ريال سعودي، بدلاً من سعر 657 ريال سعودي.

عروض بندة الاسبوعي محضرة طعام مولينكس بلغ 199 ريال سعودي، بدلاً من سعر 365 ريال سعودي.

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عروض الاجهزه الكهربائيه في هايبر بنده غلاية كهربائية براون بلغ سعرها 159 ريال سعودي، بدلاً من سعر 209 ريال سعودي. 100 دولار يومياً من الفيسبوك! طريقة تفعيل الربح من فيسبوك وتحقيق دخل يومي

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