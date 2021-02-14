نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو على المنتجات المستوردة من الخارج وخصومات وتخفيضات شهر فبراير المتنوعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو على المنتجات المستوردة من الخارج علي مجموعة من المنتجات المميزة و المتنوعة، يقدم لولو في جميع فروع المملكة السعودية أطعمة مستوردة من فرنسا ولبنان وبريطانيا وأسبانيا ويقوم بعمل تخفيضات مميزة مخصوصة علي هذة المنتجات، كما نعلم اهتمام موقعنا موقع ثقفني بتقديم جميع العروض والخصومات لمواطنين المملكة العربية السعودية بالتفصيل، كما يمكنكم التسوق من خلال موقع لولو هايبر ماركت والشراء بكل سهولة من خلال الموقع والاستمتاع بعروض لولو علي المنتجات المستوردة من الخارج.

عروض لولو على المنتجات المستوردة من الخارج

يقدم لولو هايبر ماركت مجموعة متنوعة و مميزه بأسعار خيالية وتنافسية أغتنم الفرصة و بادر بالشراء قبل نفاذ الكمية سوف نعرض الأسعار بالتفصيل في هذا المقال

مربي مينز اند جاسر340gm Mens&Gasseer Jam ٣٤٠ جرام متنوع، إنتاج إيطالي بسعر مميز ٧.٧٥ ريال سعودي للحبة الواحدة بدلا من ٩.٥٠ ريال سعودي.

حمص حدائق شتورة Chtaura Chick Peas ٤٠٠ جرام، عدد ٤ حبات، إنتاج لبنان بسعر مميز ١٠.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٥.٤٠ ريال سعودي.

من عروض لولو على المنتجات المستوردة موفيز بوب فشار Movies pop popcorn بسعر مميز بطعم كاراميل / حالي ١٢٥ جرام،إنتاج فرنسا بسعر ١٠ ريال سعودي بدلا من ١٣،٩٥ ريال سعودي.

مشروب ايرن برو ٣٣٠ مل Irn Pru Drink 330 ml بسعر ٥.٥٠ ريال سعودي بدلا من ٦.٩٥ ريال سعودي إنتاج بريطانيا.

عروض لولو على المنتجات المستوردة

ايفيان مياة معدنية ٣٣٠ مل عدد ٢٤ حبة، إنتاج فرنسا Evian mineral water 330 ml، يتوفر المنتج بسعر مميز ٥٥.٥٠ ريال سعودي بدلا من ٦٩.٩٥ ريال سعودي.

كوكيز كوكولا ٤٠٠ جرام متنوع Kokla cookies 400 gm ، إنتاج إندونيسي سعر الحبة الواحدة ١٣.٩٥ بدلا من ١٨.٩٥ ريال سعودي .

نيوتري جولد شوفان سريع التحضير ٥٠٠ جرام Nutrigold instant/quick cook Oatmeal 500 gm، يتوفر المنتج بسعر ٧ ريال سعودي بدلا من ٩ ريال سعودي.