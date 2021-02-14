نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة فورت نايت طرق التحميل واخر التحديثات في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة فورت نايت، عزيزي القارئ سنعرض لك جميع الخطوات لتنزيل Fortnite, Fortnite هي لعبة فيديو عبر الإنترنت تم تطويرها بواسطة Epic Games، تم إصدارها لأول مرة في عام 2017، إنها لعبة سريعة الخطى وغنية بالحركة ومتوافقة مع The ألعاب الجوع أو ألعاب الجوع ، في هذه الألعاب، يجب أن تحافظ على التفكير الاستراتيجي من أجل البقاء.

إصدارات لعبة فورت نايت

لعبة فورت نايت هي لعبة إطلاق نار تعاونية حيث يقاتل أربعة لاعبين ضد مخلوقات تشبه الزومبي ويدافعون عن ساحة المعركة بتحصينات يمكن بناؤها.

Fortnite Battle Royale هي لعبة معركة ملكية مجانية يتنافس فيها ما يصل إلى 100 لاعب ليصبحوا الانتصار الأخير لـ Fortnite.

يمكن للاعبين إنشاء Creative Edition 3 بحرية وإنشاء عالم “إنقاذ العالم” و Battlefield⦁ لمنصات Windows و Mac.

على الرغم من أن الإصدارين الأولين من PlayStation Xbox One قد حققا نجاحًا كبيرًا في Epic Games ، إلا أن Fortnite Battle Royale حققت نجاحًا مذهلاً خلال الفترة الاخيرة، حيث استقطبت أكثر من 125 مليون لاعب في أقل من عام.

مخططات لعبة فورت نايت

تم تصميم Fortnite Save the World بواسطة أربعة لاعبين للعمل معًا لإكمال المهام المختلفة، لعبت اللعبة بعد عاصفة اجتاحت الأرض. ونتيجة لذلك، اختفى 98٪ من السكان. وتعرض الناجون لهجوم من قبل وحوش تشبه الزومبي لأن اللاعب لعب دور قائد القبو الرئيسي في المعركة، وجمع الموارد، الناجين من الإنقاذ وحماية المعدات التي تساعد في جمع بيانات العاصفة أو دفع ثمنها، يتم تزويد اللاعبين بلعبة فورت نايت بسلسلة من العناصر داخل لعبة فورت نايت، بما في ذلك الأبطال والأسلحة وخطط الفخ والناجين، ويمكن تحميل لعبة فورت نايت من خلال هذا الرابط.