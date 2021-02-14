شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 20 ل 50% ألحق التخفيضات

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية على الأدوات المنزلية يعتبر اكسترا من المتاجر المتخصصة في بيع الأدوات المنزلية وبأرخص سعر، حيث أنه يقوم دائماً بتقديم عروضاً ليستفيد مواطني المملكة العربية السعودية من هذه العروض ودعنا عزيزي القارئ أن نذكر لكم أبرز هذه العروض. عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية خصومات اكسترا بلغ سعر القلاية الهوائية 1900 واط، 1.2 كيلو باللون الأسود إلى 899 ريال سعودي بدلاً من سعر 1258 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا ديلونجي، مقلاة بدون زيت 1.7 كيلو، 1400 واط باللون الأسود بلغ 1519 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا سعر قلاية هوائية، 1425 وات باللون الأسود بلغ 499 ريال سعودي بدلاً من سعر 659 ريال سعودي.

خصومات اكسترا اليوم شاشة كلاس برو، تلفزيون 65 بوصة بلغ سعرها 2499 ريال سعودي بدلاً من سعر 3599 ريال سعودي.

شاشة ال جي، تلفزيون 65 بوصة بلغ سعرها 3699 ريال سعودي بدلاً من سعر 5599 ريال سعودي.

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عروض اكسترا الأسبوعية ميديا آوليمبوس مكيف شباك 16800 وحدة بلغ سعره 1099 ريال سعودي بدلاً من سعر 1499 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا سعر جري مكيف جداري، 18100 وحدة بلغ 2399 ريال سعودي بدلاً من سعر 3499 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا ثلاجة كلاس برو بجانب باب 21.2 قدم بلغ سعرها 9999 ريال سعودي بدلاً من سعر 14999 ريال سعودي.

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