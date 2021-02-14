نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية أقوى عروض السعودية تصل ل 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر سلسلة أسواق عبد الله العثيم من أشهر الأسواق داخل المملكة العربية السعودية، وذلك لأن الشركة نجحت في التوسع في الكثير من المناطق داخل المملكة، وأيضاً يعتبر العثيم من الأسواق المميزة التي تمكن العملاء من شراء كل احتياجاتهم من مكان واحد بأسعار مميزة وجودة مضمونة، وتقدم أسواق العثيم مجموعة من العروض الأسبوعية، سنعرض لحضراتكم جزء من هذه العروض في هذا المقال. عروض العثيم الأسبوعية عروض العثيم الأسبوعية: خصومات العثيم بلغ سعر اثنان كيلو من الطماطم المحمية الطازجة ٤ ريال سعودي.

تنزيلات العثيم بلغ سعر كيلو من البطاطس الطازجة ٠.٩٥ ريال سعودي.

تخفيضات العثيم بلغ سعر كيلو برتقال أبو صرة طازج ٢.٧٥ ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو من التفاح الأحمر الطازج ٥.٩٥ ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو برتقال عصير ٢.٧٥ ريال سعودي. خصومات العثيم عروض العثيم اليوم بلغ سعر اثنان كيلو من البطاطا الحلوة ٥.٩٥ ريال سعودي.

تخفيضات العثيم بلغ سعر كيلو عنب أحمر كبير ٨.٩٥ ريال سعودي.

تنزيلات العثيم بلغ سعر كيلو كيوي طازج ٧.٩٥ ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو من التفاح الفوجي ٤.٧٥ ريال سعودي.

بلغ سعر اثنان كيلو من الملفوف الأبيض ٢.٧٥ ريال سعودي.

بلغ سعر ربطة ثوم شبك ٢.٤٥ ريال سعودي. خصومات العثيم على المنتجات الغذائية عروض العثيم الأسبوعية بلغ سعر كيلو زيتون سما أسباني أسود جامبو ١٢.٩٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٦ ريال سعودي.

تخفيضات العثيم بلغ سعر اثنان كيلو جبن فيتا بالزيتون الأخضر ٢١.٨٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٩ ريال سعودي.

بلغ سعر سلطة هالي زيتون أخضر كامل ١٢.٩٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٧.٥٠ ريال سعودي. مميزات ومواصفات سيارة رنج روفر

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