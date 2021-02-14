شوف عروض اكسترا اليوم علي منتجات المنزل الاساسية خصومات حتى 60%

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا اليوم على المنتجات الأساسية للمنزل، متجر اكسترا قام بتقديم عروضاً على مختلف الأجهزة الكهربائية سواء كانت أجهزة المطبخ أو محضرات القهوة أو القلايات الهوائية وغير ذلك، وفي هذا المقال سوف نذكر لكم أفضل العروض المقدمة من متجر اكسترا. عروض اكسترا اليوم عروض اكسترا على منتجات المنزل الأساسية عروض اكسترا مجموعة كنب من الخيزران، إطار حديدي، خيزران صناعي مع وسادة سماكة 8 سم، قماش بلغ سعره 3899 ريال سعودي بدلاً من سعر 4598 ريال سعودي. عروض اكسترا أورلي، مجموعة كنب مع طاولة طعام، 4 قطع بلغ سعره 2999 ريال سعودي بدلاً من سعر 3798 ريال سعودي. عروض اكسترا برايتون، جلسة طعام، 6 كراسي وطاولة بلغ سعره 2499 ريال سعودي بدلاً من سعر 3299 ريال سعودي. عروض اكسترا ترافل هوم، حقيبة ثلاث قطع أربع عجلات، أحمر غامق بلغ سعره 349 ريال سعودي بدلاً من سعر 498 ريال سعودي. خصومات اكسترا اقوى خصومات اكسترا علي الاجهزة المنزلية خصومات اكسترا ترافل بلاس حقيبة، 3 قطع وأربع عجلات، كحلي بلغ سعره 399 ريال سعودي بدلاً من سعر 598 ريال سعودي. خصومات اكسترا برنسيس مكواة ضغط 40 بوصة بلغ سعره 1199 ريال سعودي بدلاً من سعر 1649 ريال سعودي. خصومات اكسترا برنسيس مكواة ضغط 40 بوصة بلغ سعرها 1199 ريال سعودي بدلاً من سعر 1649 ريال سعودي. خصومات اكسترا مكواة بخار فيلييس 2400 وات بلغ سعرها 559 ريال سعودي بدلاً من سعر 679 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا تخفيضات اكسترا الاسبوعية علي مجموعة مختارة من المنتجات تخفيضات اكسترا براون كاوية بخار، 2400 واط باللون الأسود بلغ سعرها 245 ريال سعودي بدلاً من سعر 289 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا مكنسة هوفر لغسيل السجاد 1200 واط بلغ سعرها 1299 ريال سعودي بدلاً من سعر 1619 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا تيفال، 360 برو فلكس مكنسة لاسلكية مرنة بلغ سعرها 2099 ريال سعودي بدلاً من سعر 3999 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا كلاس برو عجانة، 4.5 لتر 1000 واط بلغ سعرها 499 ريال سعودي. حجز موعد الضمان الاجتماعي 1442

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