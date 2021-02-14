شوف أقوى عروض التميمي على المستلزمات المنزلية والسلع التموينية

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عمر شويل - جدة عروض التميمي القوية على المستلزمات المنزلية والسلع التي تحتاج إليها سيدة المنزل تستمر في تلبية احتياجات العملاء، فمن المعروف أن أسواق التميمي واحدة من بين أفضل العلامات التجارية رواجاً في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقاً لاختيارات العملاء، وتسعى المجموعة لتكون الأولى من حيث الجودة، خدمة العملاء، التنوع في المنتجات، والأسعار المخفضة كذلك، وتقدم المجموعة العديد من المنتجات المتنوعة حيث تقدم الأدوات المنزلية، الألعاب، المنظفات، أدوات العناية الشخصية، اللحوم، الخضراوات والأطعمة الطازجة بالإضافة إلى السلع التموينية المختلفة والعديد من المنتجات الأخرى، فالمجموعة تقوم باستيراد العديد من المنتجات من مختلف أنحاء العالم لتوفر أفضل السلع للعملاء. عروض التميمي الأسبوعية على السلع الغذائية هوت أند كريسبي ناجيت دجاج وزن نصف كيلو جرام بسعر 11.25 ريال بدلاً من 16.50 ريال.

شيش طاووق دجاج وزن كيلو جرام بسعر 24.95 ريال بدلاً من 34.75 ريال سعودي.

برغر بقري سنيورة بالخلطة العربية وزن 224 جرام بسعر 5.50 ريال بدلاً من 7.20 ريال.

عروض أسواق التميمي على مستلزمات المنزل كل ما تريد معرفته عن دعاء أول شهر رجب.. وحكم الشرع

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