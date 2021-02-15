شوف عروض ساكو الأسبوعية على جميع المنتجات تصل ل 70%

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عمر شويل - جدة عروض ساكو السعودية تتيح شركة ساكو في المملكة العربية السعودية خدمة الاستبدال والاسترجاع، ولكن ذلك يتم وفق لمجموعة من الشروط وخلال فترة معينة تبدأ من يوم الشراء، وهذه الخدمة كانت سبب في جعل منتجات ساكو مميزة لدى العملاء. عروض ساكو السعودية خصومات ساكو على قسم مستلزمات الرياضة: تخفيضات ساكو بلغ سعر جهاز دراجة للتمارين الرياضية حتى 100 كيلو 559 ريال سعودي بدلاً من سعر 779 ريال سعودي.

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