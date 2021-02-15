Valentine’s Day عيد الحب 2021 للاحبه

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عمر شويل - جدة عيد الحب ، الذي يُطلق عليه أيضًا عيد القديس فالنتين او Valentine’s Day ، عطلة (14 فبراير) عندما يعبر العشاق عن عاطفتهم بالتحية والهدايا. بالنظر إلى أوجه التشابه بينهما ، فقد قيل أن العطلة تعود أصولها إلى مهرجان Lupercalia الروماني ، الذي أقيم في منتصف فبراير. تضمن المهرجان الذي احتفل بقدوم الربيع طقوس الخصوبة وإقران النساء بالرجال عن طريق اليانصيب. في نهاية القرن الخامس ، منع البابا جيلاسيوس الأول الاحتفال بـ Lupercalia ويُعزى أحيانًا إلى استبداله بعيد القديس فالنتين ، لكن الأصل الحقيقي للعطلة غامض في أحسن الأحوال. لم يأتِ الاحتفال بعيد الحب او يوم Valentine’s Day عيد الحب 2021 كيوم رومانسي حتى القرن الرابع عشر تقريبًا. يتم الاحتفال بعيد الحب يوم الأحد 14 فبراير 2021.

Valentine’s Day عيد الحب 2021

Valentine’s Day عيد الحب 2021 على الرغم من وجود العديد من الشهداء المسيحيين الذين يُدعون فالنتين ، فقد أخذ هذا اليوم اسمه من كاهن استشهد حوالي 270 م على يد الإمبراطور كلوديوس الثاني جوثيكوس. وفقًا للأسطورة ، وقع الكاهن على رسالة “من عيد الحب الخاص بك” إلى ابنة السجان ، التي كان قد صادقها ، ووفقًا لبعض الروايات ، شُفيت من العمى. وتشير روايات أخرى إلى أنه كان القديس فالنتين من تيرني ، وهو أسقف ، تم تسمية العيد باسمه ، على الرغم من أنه من الممكن أن يكون القديسان في الواقع شخصًا واحدًا. تقول أسطورة شائعة أخرى أن القديس فالنتين تحدى أوامر الإمبراطور وتزوج الأزواج سراً لتجنيب الأزواج الحرب. ولهذا السبب يرتبط عيده بالحب.

ظهرت الرسائل الرسمية ، أو الأحبة ، في القرن الخامس عشر الميلادي ، وبحلول أواخر القرن الثامن عشر ، تم استخدام البطاقات المطبوعة تجاريًا. تم طباعة أول عيد الحب التجاري في الولايات المتحدة في منتصف القرن التاسع عشر. يصور عيد الحب عادة كيوبيد ، إله الحب الروماني ، جنبًا إلى جنب مع القلوب ، وهي تقليديًا مقر العاطفة. لأنه كان يعتقد أن موسم تزاوج الطيور يبدأ في منتصف فبراير ، أصبحت الطيور أيضًا رمزًا لليوم. تشمل الهدايا التقليدية الحلوى والزهور ، وخاصة الورود الحمراء ، رمز الجمال والحب.

يحظى هذا اليوم وهو يوم عيد حب بشعبية في الولايات المتحدة وكذلك في بريطانيا وكندا وأستراليا ، كما يتم الاحتفال به في دول أخرى ، بما في ذلك الأرجنتين وفرنسا والمكسيك وكوريا الجنوبية. تعتبر الذكرى السنوية للزواج الأكثر شيوعًا في الفلبين ، وحفلات الزفاف الجماعية لمئات الأزواج ليست نادرة في ذلك التاريخ. امتدت العطلة لتشمل تعبيرات عن المودة بين الأقارب والأصدقاء. يتبادل العديد من أطفال المدارس الأحبة مع بعضهم البعض في هذا اليوم Valentine’s Day.