شوف عروض بنده اليوم أقوى عروض بنده السعودية

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عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم في السعودية وأقوى الخصومات والتخفيضات على أسعار المقاضي الشهرية، تقدم عروض بنده السعودية تنزيلات حصرية وعروض موفرة على السلع والمنتجات الغذائية في مهرجان بنده للأسبوع الرابع على التوالي، وتشتمل عروض بندة على زيت دوار الشمس من صني بحجم 3 لتر، زيت شروق النباتي، زيت نباتي حياة 3 لتر بسعر 21.95 ريال سعودي، 500 مل زيت زيتون بكر من بيتوتي بسعر 9.95 ريال سعودي للحبة بدلًا من 18.95 ريال سعودي، زيت دوار الشمس 1.8 لتر من الجود بسعر 14.95 ريال سعودي بدلًا من 19.95 ريال سعودي، زيت زيتون بكر 500 مل من الراقي بسعر 12.95 ريال سعودي بدلًا من 19.75 ريال سعودي، زيت كانولا من نور أو دوار الشمس 1.5 لتر بسعر 15.95 ريال سعودي بدلًا من 20.95 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم في السعودية

تشتمل عروض بنده أيضًا على زيت زيتون بكر ممتاز من الوزير 500 مل بسعر 17.95 ريال سعودي بدلًا من 22.50 ريال سعودي، زيت زيتون بكر ممتاز من فيكتوريا 2 لتر بسعر 49.95 ريال سعودي بدلًا من 64.95 ريال سعودي، زيت زيتون أسود يوناني من أيديال 125 جرام بسعر 6.50 ريال سعودي بدلًا من 9.95 ريال سعودي، كما تشتمل عروض بندة السعودية أيضًا على تخفيضات حصرية على سعر الأرز، 10 كيلو أرز بسمتي تيجان الهندي بسعر 52.95 ريال سعودي بدلًا من 71.95 ريال سعودي، دجاد دو 10 أكياس × 900 جرام بسعر 109.95 ريال سعودي بدلًا من 144.95 ريال سعودي وسعر الكيس الواحد 900 جرام 11.95 ريال سعودي بدلًا من 16.95 ريال سعودي.

عروض بندة السعودية

عرض خاص على 12 عبوة حليب السعودية 1 لتر كامل الدسم أو قليل الدسم بسعر 47.95 ريال سعودي للكرتون بدلًا من 58.95 ريال سعودي.

عرض على لحم تونا تندرينا قودي وزن 80 جرام بسعر 3.95 ريال سعودي بدلًا من 5.50 ريال سعودي.

مرقة دجاج ماجي 24/28 قطعة × 20 جرام بسعر 13.95 ريال سعودي.

زيت نخلتين النباتي 1.5 لتر بسعر 17.95 ريال سعودي بدلًا من 27 ريال سعودي.

عرض على 2.5 كيلو حليب مجفف كامل الدسم من المراعي بسعر 46.95 ريال سعودي بدلًا من 78.95 ريال سعودي.

2 كيلو طحين أسمر كويتي أو 2 كيلو دقيق الجباتي بسعر 7.50 ريال سعودي بدلًا من 9.95 ريال سعودي.

1 كيلو طحين فاخر كويتي بسعر 3.75 ريال سعودي بدلًا من 4.95 ريال سعودي.

2 كيلو هريس أو جريش كويتي بسعر 7.95 ريال سعودي بدلًا من 11.50 ريال سعودي.

1 كيلو خليط المعجنات واللقيمات أو 1 كيلو خليط البيتزا الكويتي بسعر 3.95 ريال سعودي.