نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض نستو اليوم فيلاجيو مول البطحاء من 14 حتى 16 فبراير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز عروض شركة نستو اليوم بخصومات وتخفيضات هائلة على جميع منتجاتها والتي هي تتكون من جميع أنواع اللحوم والأسماك مثل لحم بقري باكستاني، ولحم بقري باكستاني دون عظم، ولحم بقري هندي دون عظم، وسمك الاسبور، وسمك ماكيرال، وسمك شيري، وكبد بقري، ويتوفر أيضا فيس عروض نستو اليوم جميع أدوات العناية بالشعر والبشرة مثل جيليت بلو، وكلوس اب معجون أسنان، ومقوي الشعر المكثف من فازلين، وصابون أميريال ليدز، وزيت الشعر دابر فأتيكا، وكريم الجمال للبشرة من دوف، وفرشاة أسنان تربو للبالغين، وشامبو فأتيكا، وكلوروكس، ومنشفة مطبخ اونو، ومناديل فاين الكلاسيكية، واونو مناديل وجه.

عروض نستو اليوم

تشمل عروض نستو اليوم اقوي الخصومات علي جميع الادوات المنزليه مثل مقلاة غير لاصقه من رويال فورد،وطقم عشاء رويال فورد اوبال وير 33 قطعه،وطقم اواني طهي رويال فورد بلاك شيف 7 قطع،وطقم اواني طهي من رويال فورد 8 قطع،وطاوة رويال فورد غير لاصقه،ورويال برنس قدر ضغط ستانلس،ومقلاة ووك من رويال فورد،وقطاعة فواكه وخضروات،وابريق ناياسا المطبوخ اليومي مع زجاج 4 جي،وغلاية زجاجيه،ورويال غورد ترمس لحفظ السوائل،ورويال البرنس ترمس لحفظ السوائل،وصندوق الغذاء،وزجاجة مياة ستيلو 2 قطعة.

تايد مسحوق غسيل عادي64.95 ريال.

تفاح رويال 3.95 ريال.

برجر دجاج 109.95 ريال.

سائل ديتول المطهر 54.95 ريال.

وليد حليب بودرة 24.95 ريال.

برتقال فالنسا 2.95 ريال.

حليب الصافي كامل الدسم 37.95 ريال.

طماطم 1.95 ريال.

فودي مكرونة 10.95 ريال.

عسل ساري الطبيعي 16.95 ريال.

يسكويت اللوتس بالكراميل 17.95 ريال.

تونة المواسم 2.95 ريال.

كبد بقري 20.90 ريال.

لحم بقري باكستاني 24.90 ريال.

لونا معجون طماطم 7.95 ريال.

خليط كيك بيلسيري 6.95 ريال.

هالة زيت دوار الشمس النقي 9.95 ريال.

نور زيت دوار الشمس 36.95 ريال.

عبوة بودرة حليب المراعي 44.95 ريال.

تاج محل ارز بسمتي 33.95 ريال.

حقيبة باراجون 64.95 ريال.

صندوق الغذاء 12.95 رايال.

قلم اللوان كاملين 8.95 ريال.

غلاية زجاجيه 19.95 ريال.

قطاعة فواكه وخضروات 19.95 ريال.

رويال برنس ترمس لحفظ السوائل 29.95 ريال.

حقيبة بعجلات 59.95 ريال.

مكعب روبيكس 5.00 ريال.

تي شيرات للسيدات 15.00 ريال.

سترة رياضيه للرجال 7.00 ريال.

بطانيه 29.00 ريال.

حذاء رياضي رجالي 49.00 ريال.

ساعة نسائيه 59.00 ريال.