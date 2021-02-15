نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض البنك الاهلي للسيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة البحث تزايد بالفترة الراهنة عن عروض البنك الاهلي للسيارات هذا لأن البنك الأهلي أفضل بنك يمكنك التوجه إليه إذا أردت أن تشتري سيارة بالتعاون مع إحدى المعارض، هذا لأنه يتيح لك إمكانية الاقتراض لشراء السيارة التي تريدها مهما بلغ سعرها، وتكون هذه القروض بأقل نسبة فائدة، ولكن هناك مجموعة ضوابط ومعايير وشروط ليتم الحصول على قرض سيارة تتعرف عليها في مقالنا.

عروض البنك الاهلي للسيارات

لقد قامت معارض الوعلان الخاصة بالسيارات بالتعاون مع البنك الأهلي في السعودية ووفرت إلى المواطنين عروض مثالية لشراء السيارات، وهذه العروض كانت على السيارات من نوع هيونداي، وهذا العرض على هذا النوع من السيارات مستمر إلى نفاذ الكمية من المعارض أو إلى 31/3/2021م.

وتستطيع أن تستفيد من هذا العرض عندما تذهب إلى البنك الأهلي وتقوم بكتابة النموذج الخاص بالسيارة، وإصدار السيارة المشمول في العرض هو هيونداي كونا 2021م.

تفاصيل قرض السيارة

عروض البنك الاهلي للسيارات حالياً على السيارة الهيونداي، ويمكنك أن تعرف تفاصيل قرض السيارة كالآتي:

في حالة تحويل الراتب على البنك

إذا قام العميل بتحويل راتبه على البنك يكون تفاصيل العرض كالآتي:

قسط شهري بمقدار 1097 ريال سعودي.

وتكون قيمة الدفعة الأولى هي 0٪.

وقيمة آخر دفعة هي 40٪.

ومقدار الرسوم الإدارية هو 0٪.

النسبة السنوية هي 5.53٪.

في حالة تحويل الراتب على بنك آخر

إذا كان العميل محول الراتب على بنك آخر غير البنك الأهلي تكون تفاصيل العرض كالآتي:

قسط شهري بمقدار 1197 ريال سعودي.

قيمة الدفعة الأولى هي 10٪.

وقيمة الدفعة الأخيرة هي 30٪.

وقيمة الرسوم الإدارية تكون 0٪.

النسبة السنوية تكون بمقدار 8.7٪.

الأحكام الخاصة بقروض السيارات

مدة التمويل تصل إلى 5 أعوام، ولقد تم حساب قسط السيارة الشهري ومقدار النسبة السنوية بالإضافة إلى نسبة التأمين بمقدار 3.75٪.

عرض السيارة السابق هو عرض توضيحي فقط ويستطيع المقترض أن يختار المبلغ الذي يريد أن يدفعه في الدفعة الأولى، كما يستطيع أيضاً أن يصمم المبلغ الشهري الملائم له.

إن هذا العرض من عروض الدعاية والتي لا تعكس سعر السيارة في المعرض.

ولقد تم حساب القسط الشهري للسيارة وفقاً للفئة الرئيسية منها.

يتم تطبيق شروط الوكالة والبنك كلا على حدة.

البنك لا يعتبر وكيل المعرض.

قدمنا عروض البنك الاهلي للسيارات والتي كانت على السيارات الهيونداي، كما أن تلك العروض تم التعاون فيها مع معارض الوعلان، وذكرنا كل تفاصيل العرض إليكم لكي تستطيعوا أن تروا مدى ملائمته لكم.