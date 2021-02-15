شوف عروض جرير للجوالات والساعات الذكية وتخفيض 10% على ساعات أبل سمارت ووتش

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عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات والساعات الذكية، في ضوء الانتشار الحالي لفيروس كورونا (COVID-19) وتأثير تعليق المدرسة والانتقال إلى نظام التعلم عن بعد، قدمت jarir bookstore مكتبة جرير 10000 جهاز لوحي وجهاز كمبيوتر محمول كهدايا لدعم الطلاب في إنهاء تعليمهم ورحلتهم التعليمية، تم تقديم هذا التبرع كجزء من “برنامج التبرع الرقمي” الذي يهدف إلى مساعدة الطلاب ذوي الدخل المحدود على إكمال رحلة التعلم عن بعد من خلال جمع التبرعات من المعدات المستعملة والجديدة.

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عروض الجوالات في جرير و على ساعات آبل الذكية ذات الشريحة الإلكترونية

عروض جرير للجوالات Apple Watch Series 6 44، GPS + شبكة خلوية، فضي، هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ، حزام رياضي أبيض، تخفيضات جرير بخصم 10٪ فقط مقابل 3059 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 3399 ريال سعودي.

عروض جوالات جرير Apple Watch Series 6 40، GPS + شبكة خلوية، فضي، هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ، حزام رياضي أبيض، بخصم 10٪ تخفيضات جرير فقط مقابل 2834 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 3149 ريال سعودي.

jarir bookstore مكتبة جرير Apple Watch Series 6 44، GPS + قرص العسل، هيكل ألومنيوم فضي، حزام رياضي أبيض، تخفيضات جرير بخصم 10٪ فقط مقابل 2159 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 2399 ريال سعودي.

عروض جرير على الجوالات والساعات الذكية

عروض جرير اليوم Apple Watch Series 6 44، GPS + قرص العسل، هيكل ألومنيوم ذهبي، حزام رياضي أبيض، تخفيضات جرير بخصم 10٪ فقط مقابل 2159 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 2399 ريال سعودي.

اسعار الجوالات في جرير Apple Watch Series 6 44، GPS + شبكة خلوية، منتج (أحمر)، هيكل من الألومنيوم، حزام رياضي المنتج (أحمر)، تخفيضات جرير خصم 10٪ فقط مقابل 2159 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 2399 ريال سعودي.

تخفيضات جرير Apple Watch Series 6 40، GPS + شبكة خلوية، هيكل ألومنيوم فضي، حزام رياضي أبيض تخفيضات جرير، خصم 10٪ فقط مقابل 2069 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 2299 ريال سعودي.