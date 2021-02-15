نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية تخفيضات وخصومات تصل إلي 50 % في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية في المملكة العربية السعودية، هايبر بنده مازال حتى الآن يقدم لنا أفضل العروض التي يندهش منها الجميع، وبما أن العديد يرغب في معرفة العروض المقدمة من بنده على السلع والمنتجات التجارية فنحن جئنا اليوم لكي نذكر لكم أفضل العروض المقدمة من هايبر بنده. عروض بنده أفضل العروض المقدمة من هايبر بنده تخفيضات بنده بلغ سعر أنصاف صدور دجاج ساديا إلى 38.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 64.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات بنده بلغ سعر 10 كيلو من أرز بسمتي إلى 64.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 99.75 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات بنده سعر 3 كيلو من التمر سيافا بلغ 29.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. 1800 جرام من حليب المراعي بلغ سعره 67.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سعر كيلو لحمة روستو بقري برازيلي وصل إلى 36.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. 800 جرام من الدجاج المتبل بخلطة مكسيكية وصل سعره إلى 14.60 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات بندة اقوى خصومات بندة علي اللحوم عروض بنده الأسبوعية وصل سعر 450 جرام أرجل دجاج طازج الوطنية إلى 6.50 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات بنده كيلو فخدة خروف استرالي بلغ سعره 44.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات بنده سعر الكيلو من لحمة الروستو البقري البرازيلي بلغ 64.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سعر كيلو كفتة بقري البرازيلي بلغ 27.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سعر الكيلو من برجر البقري البرازيلي بلغ 28.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات بندة اخر تخفيضات بندة خلال شهر فبراير علي منتجاتها بجميع فروع بندة عروض بنده الأسبوعية سعر الكيلو من الفستق المحمص بلغ 69.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات بنده وصل سعر الكيلو من الفول المجروش إلى 7.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات بنده وصل سعر الكيلو من الزبيب الذهبي إلى 17.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سعر الكركم المطحون بلغ 23.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سعر الفلفل الأسود المطحون بلغ 32.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سعر 1 كيلو من البسكويت المصري بلغ 18.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تفعيل موقع وزارة التربية والتعليم البحرين يعلن اليوم نتائج الطلبة الدراسية عبر البوابة التعليمية برقم الجلوس

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الأسبوعية تخفيضات وخصومات تصل إلي 50 % على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.