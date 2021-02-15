نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم للخضار والفاكهة الطازجة وتخفيضات تصل الى 50% هذا الاسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم للخضار، أسواق عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية يوفر خصومات تصل إلى 50٪ على جميع المنتجات الغذائية، وتقدم أسواق عبد الله العثيم العديد من التخفيضات والخصومات مثل عروض العثيم الاسبوعية، العثيم العروض الترويجية، عروض العثيم اليوم الاثنين، مهرجان الطازج العثيم، عروض الجوالات في العثيم، عروض العثيم الالكترونية، وخصومات هايبر العثيم مول من خلال عروض أسعارها، ويمكن تلبية احتياجات السكن من المواد الغذائية وفي هذا المقال نذكر لكم أفضل عروض هذا الأسبوع من أسواق عبدالله العثيم. عروض العثيم على الخضروات والفواكه لهذا الأسبوع عروض العثيم قرع عسلي، فقط بسعر 1.45 ريال سعودي للكيلو جرام.

عروض العثيم الاسبوعية برتقال عصير، فقط بسعر 2.75 ريال سعودي للكيلو جرام.

عروض العثيم اليوم الاثنين بخاري حمراء، فقط بسعر 8.95 ريال سعودي للكيلو جرام.

تخفيضات العثيم فلفل بارد أخضر، فقط بسعر 3.75 ريال سعودي للكيلو جرام.

العثيم العروض الترويجية فلفل بارد أحمر، فقط بسعر 7.95 ريال سعودي للكيلو جرام.

مهرجان الطازج العثيم فلفل أصفر بارد، فقط بسعر 7.95 ريال سعودي للكيلو جرام.

عروض العثيم الاثنين فلفل حار أخضر، فقط بسعر 3.45 ريال سعودي للكيلو جرام.

عروض اسواق العثيم بصل أحمر، فقط بسعر 4.25 ريال سعودي للكيلو جرام. عروض العثيم الاثنين اليوم عروض العثيم الرياض اليوم جزر مستورد، فقط بسعر 4.25 ريال سعودي للكيلو جرام.

العثيم ماركت اكتساب ملفوف محشي، فقط بسعر 1.95 ريال سعودي للكيلو جرام.

عروض هايبر العثيم تمر تمار سكري، فقط بسعر 14.95 ريال سعودي للكيس وزن 1 كيلو جرام.

عروض العثيم جده تمر عجوة المدينة الخالدية صندوق، فقط مقابل 18.95 ريال سعودي للصندوق.

عروض الاثنين العثيم تمر صقعي الخالدية صندوق، فقط مقابل 10.95 ريال سعودي للصندوق.

عروض العثيم الاسبوعيه تمر مجدول الخالدية صندوق، فقط مقابل 10.95 ريال سعودي للصندوق.

عروض العثيم الطازج اليوم سعر 1 كيلو جرام من تمر النخيل خلاص ذهبي، فقط بسعر 8.95 ريال سعودي.

عروض الجوالات في العثيم تمر خلاص القصيم، وزن 1 كيلو جرام، فقط مقابل 11.95 ريال سعودي. الراجحي الارتفاع التاسع للسهم لأعلي مستوي للسهم منذ 14 عام

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