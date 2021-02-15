ابن حزم الأندلسي “من الوزارة إلى السجن، ثم إلى الوزارة مرة آخري”

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محمد سياف - ابو ظبي - “ابن حزم الأندلسي” هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد الأندلسي القرطبي، ولد في أخر شهر رمضان عام 994 م في مدينة قرطبة، يعد من أكثر علماء الإسلام في الأندلس كتابة للمؤلفات والمصنفات، فهو من العلماء الحافظين و هو إمام فقيه و مجدد و أديب و متكلم وشاعر و عالم جيد برجال الحديث و هو أيضاً ناقض ومحلل وصفه الكثير من المؤرخين بالفيلسوف .

بداية ابن حزم العلمية وفكره المتميز

يعد ابن حزم الأندلسي من أوائل علماء الدين الذين قالوا بأن الأرض كروية كما أنه في بلده كان وزيراً سياسياً أثناء الدولة الأموية في الأندلس اتخذ طريق النقد و نبذ التقليد .

فقد طلب رحمه الله العلم منذ صغره فساعده ذلك على الأخذ من العلماء الكبار وساعده جده في تحصيل العلم، ولاحظ المؤرخون أن ثقافة ابن حذف وبلاغته الكلامية والكتابية بدأت في سن مبكر له.

من الوزارة إلى السجن ثم إلى الوزارة أخيراً

تولى ابن حزم وزارة في عهد “المرتضي” ولما هزم وقع ابن حزم تحت الأسر و دخل السجن في عام 1034 م، ثم بعد ذلك عفي عنه وأطلق صراحه و عاد إلى قرطبة ثم عين وزرياً فيما بعد، قام ابن حزم بتصنيف عشرات الكتب في مختلف المجالات و أحرقت غالبية كتبه أثناء الفتن التي كانت في إشبيلية، ومن أشهر كتبه و مؤلفاته: ( الفصل في الملل و الأهوال والنحل، طوق الحمامة، الإحكام في أصول الأحكام و كتاب الأخلاق والسير )، و توفي رحمة الله عليه في 15 أغسطس 1064م .

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