نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا السعودية لفترة محدودة وتخفيضات extra اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية تمتد لفترة محدودة، وتخفيضات extra اليوم لا مثيل لها، فتوجد عروض على كافة الأجهزة المنزلية، أجهزة المطبخ، وأجهزة العناية الشخصية، وكل ذلك متوافر في اكسترا بتخفيضات وخصومات كبرى، فقط لفترة محدودة تبدأ من الأربعاء 10 فبراير 2021 حتى السبت 6 مارس.

عروض اكسترا

عروض اكسترا السعودية بدأت ومستمرة حتى 6 مارس، وبها يُمكنكم الحصول على أفضل الأجهزة المنزلية، وبأجود الأنواع والماركات العالمية، وفيما يلي نعرض لكم أجهزة Kenwood الموجودة بخصومات كبرى في تخفيضات extra السعودية.

محضر الطعام Kenwood MultiPro Express، سعة 3 لتر، 1000 واط، مكون من 10 ملحقات، بسعر 659 ريال سعودي.

خلاط Kenwood، مزود بخاصية تكسير الثلج، والزجاج المصنوع منه مقاوم للكسر، بسعر 299 ريال سعودي.

قلاية هوائية فرن كهربائي من Kenwood، متعدد المهام يقوم بخبز، تحميص، شوي، قلي الطعام، سعة 11 لتر، 2000 واط، وكل ذلك بسعر خاص فقط 719 ريال سعودي.

غلاية الماء من Kenwood، سعة 1.7 لتر، 3000 واط، بسعر 189 ريال سعودي بدلًا من 229 ريال سعودي.

مايكروويف ديجيتال Kenwood، سعة 30 لتر، 900 واط، بسعر 799 ريال سعودي.

خلاط Kenwood، سعة 2 لتر، 1000 واط، بسعر 449 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا

إليكم أرخص عروض اكسترا، وأيضًا عروض موفرة على أجهزة BRAUN فقط لفترة محدودة في اكسترا.

خلاط يدوي (هاند بلندر) BRAUN، قوة 1000 واط، مكون من مفرمة سعة 350 مل، وعاء ومضرب لخفق الطعام، محضر طعام سعة 1500 مل، وعاء من البلاستيك 600 مل، فقط بسعر 499 ريال سعودي بدلًا من 599 ريال سعودي.

خلاط يدوي BRAUN 12×1، قوة 800 واط، سعة 1.2 لتر، بالإضافة إلى وعاء سعة 2 لتر، بسعر 619 ريال سعودي.

عصارة فواكه BRAUN، قوة 1000 واط، مزود بسرعتين، ودورق سعة 1.25 لتر، وكل ذلك بسعر 699 ريال سعودي بدلًا من 949 ريال سعودي.

اكسترا عروض

صانعة القهوة من BRAUN، قوة 1000 واط، سعة 12 كوب، مزودة بخصائص مميزة مثل تحديد تركيز القهوة ووقت تحضير القهوة، بسعر 399 ريال سعودي بدلًا من 479 ريال سعودي.

ماكينة تحضير القهوة من BRAUN، قوة 1000 واط، سعة 10 أكواب، بسعر 249 ريال سعودي.

غلاية الماء من BRAUN، قوة 2200 واط، سعة 1.7 لتر، مزودة بنظام الغليان السريع، بسعر 329 ريال سعودي.

مكواة بالبخار BRAUN، قوة 2400 واط، بسعر 229 ريال سعودي بدلًا من 289 ريال سعودي.