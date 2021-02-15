شوف عروض جرير اليوم وخصومات تصل الى 60% على الشاشات الذكية وأحهزة التليفزيون

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عمر شويل - جدة عروض جرير اليوم، لم تقتصر أعمال jarir bookstore مكتبة جرير على البيع فقط، بل أن لها مسؤولية إجتماعية تجاه الوطن، فقد أعلنت لجنة مسابقة مكتبات جرير لسرد الحكايات أعضاء لجنة التحكيم التي ستقيم المرحلة النهائية من العمل وتتكون اللجنة من أساتذة وكتاب وروائيين: أسامة مسلم وأحمد همدان وعبيد أبو ملاحة وعبد الوهاب الرفاعي، وهم شخصيات معروفة في روايات المنطقة، فازت جرير بأكثر من 600 مشاركة من القصص والروايات، منها 96 رواية و 83 قصة في مهدها بين المتسابقين المستوفين لشروط المسابقة. عروض جرير و خصومات تصل إلى 60٪ على الشاشات الذكية عروض جرير اليوم تلفزيون هاير S8000 بحجم 65 بوصة بتقنية 4 كيه ألترا اتش دي ليد اندرويد، أسود، تخفيضات جرير بخصم 53٪ فقط مقابل 3099 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 6549 ريال سعودي.

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