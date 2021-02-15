شوف عروض بنده الأسبوعية تخفيضات تصل ل 70% علي جميع المنتجات

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية قامت شركات بنده في السعودية بإطلاق حملة تدعي إسهام وهدف هذه الحملة هو تدريب وتأهيل عدد من الشباب لسوق العمل في السعودية وهذه الحملة حققت نجاح كبير حيث قامت شركة بنده بإعداد برامج تدريبية جاهزة لهذه الحملة. عروض بنده السعودية خصومات بنده على قسم المأكولات الطازجة: تخفيضات بنده بلغ سعر الوطنية دجاج كامل 900 جرام 15.25 ريال سعودي.

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