نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير للابتوب وماك من ابل بخصومات حتى 36% على الالكترونيات من مكتبة جرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة العروض جرير للابتوب وماك من ابل نقدمها لكم بخصومات حتى 36% على الالكترونيات من مكتبة جرير، حيث متاح لديها أقوى الخصومات على الإجهزة الإليكترونية، ونظرًا لإقبال العديد على أجهزة الاب توب والماك؛ نعرض لكم اليوم خصومات جرير على معروضاتها من الكومبيوتر المحمول، والكمبيوتر 2 في 1.

عروض جرير للابتوب وماك من ابل بخصومات حتى 36% على الالكترونيات من مكتبة جرير

عروض جرير على اللاب توب بخصومات هائلة قد تصل حتى 36% على اجهزة اتش بي وابل، والخصومات متاحة من خلال الموقع، أو أحد الفروع داخل المملكة العربية السعودية، حي نقدم لكم تخفيضات أجهزة ابل ماك برو، وماك اير، وأيضًا خصومات اللاب توب من اتش بي.

عروض جرير للابتوب

في التالي نعرض لكم تخفيضات جرير على أجهزة اتش بي المتاحى بخصم 36%:

لابتوب اتش بي اومن اكس، شاشة مقاس 15.6 بوصة، بسعر حصري على جرير 9119 ريال سعودي، بدلًا من 14199 ريال سعودي، بخصم خاص 36%، وتوفير 5080 ريال سعودي.

لابتوب اتش بي انفي اكس، 2 في 1 متحول، شاشة مقاس 13 بوصة، بسعر4399 ريال سعودي.

لابتوب اتش بي بافليون، 2 في 1 متحول، شاشة مقاس 14 بوصة، 3199 ريال سعودي.

خصومات جرير

في التالي تجدون عروض جرير ابل على اجهزة ماك برو المتاحة حاليًا:

ابل ماك برو 13، كمبيوتر محمول، شاشة مقاس 13.3 بوصة، بسعر خاص 10399 ريال سعودي.

ابل ماك برو 16، كمبيوتر محمول، شاشة مقاس 16 بوصة، بسعر خاص 12399 ريال سعودي.

ابل ماك اير 13، كمبيوتر محمول، شاشة مقاس 13.3 بوصة، بسعر خاص 7899 ريال سعودي.

ابل ماك اير 13، كمبيوتر محمول، شاشة مقاس 13.3 بوصة، انتل كور 5 ثنائي النواة، بسعر خاص 4899 ريال سعودي.

ابل ماك برو 13، كمبيوتر محمول، شاشة مقاس 13.3 بوصة، ثماني النواة، بسعر خاص 6199 ريال سعودي.

عرضنا لكم أحدث عروض السعودية في مكتبة جرير للابتوب من اتش بي وكذلك أجهزة ماك برو وماك اير من ابل، حيث يقدم متجر جرير الفرصة لإيجاد كل ما تحتاجونه من اليكترنيات، فتابعونا لمعرفة جديد عروض مكتبة جرير للجوالات، والأجهزة اللوحية، والشاشات.