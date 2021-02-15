نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض الدانوب السعودية وتخفيضات مهرجان الطبخ من ال Danube في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الدانوب السعودية التي تمثل فرصة ذهبية للتسوق وخصوصاً على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية حيث تقدم شركة الدانوب المحدودة عروض وتخفيضات تنافسية على السلع الغذائية بمناسبة مهرجان الطبخ من الدانوب، ومن خلال هذا المقال نقوم بعرض عروض مهرجان الطبخ بالتفصيل بالإضافة إلى عروض اللحوم ولحوم الشواء والعديد غيرها من العروض المتوفرة في جميع فروع الدانوب جدة كما يلي. عروض مهرجان الطبخ من الدانوب: كيلو بطاطس القليلة بسعر 1 ريال سعودي.

كيس أرز بسمتي بنجابي الشعلان وزن 10 كيلو جرام بسعر 57 ريال سعودي بدلاً من 81 ريال.

زجاجة زيت طبخ حياة وزن 1.5 لتر بسعر 8,95 ريال سعودي بدلاً من 14,25 ريال.

كيلو خس مدور للسلطة بسعر 2 ريال سعودي.

كرتونه دجاج دو مجمد بها 10 عبوات وزن العبوة 1,300 كيلو جرام بسعر 109 ريال سعودي بدلاً من 173 ريال.

كريمة الصافي متعددة الاستخدامات سعة واحد لتر بسعر 16 ريال سعودي بدلاً من 27.25 ريال. كيلو ملفوف بسعر واحد ريال سعودي.

كيلو طماطم فريش بسعر 3 ريال سعودي.

كيلو زهر ( قرنبيط ) بسعر 2 ريال سعودي.

كيلو ليمون كبير بسعر 5 ريال سعودي.

كيلو جزر طازج بسعر 3 ريال سعودي.

كيلو كوسة طازجة بسعر 4 ريال سعودي.

علبة تفاح بنك ليدي بسعر 4 ريال سعودي.

علبة توت بري سعة 170 كيلو جرام بسعر 16.95 ريال سعودي.

علبة فراولة وزن 250 جرام بسعر 16.95 ريال سعودى.

كيلو يوسفي باكستاني بسعر 3 ريال سعودي.

كيلو رمان مصري بسعر 7 ريال سعودي.

كيلو برتقال أبو مرة بسعر 3. ريال سعودي. عروض اللحوم والمشويات: كيلو سمانة بقري برازيلي بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 62.25 ريال.

كيلو أرصال بقري برازيلي بسعر27.95 ريال سعودي بدلاً من 38.58 ريال.

كيلو مفروم بقري برازيلي بسعر 24.95 ريال سعودي بدلاً من 36.75 ريال.

كيلو شرائح لحم بقري رفيعة بسعر 44.95 ريال سعودي بدلاً من 74.75 ريال.

كيلو فخذ لحم غنم استرالي بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 55.25 ريال.

كيلو كفته بقري برازيلي بسعر 26.95 ريال سعودي بدلاً من 36 ريال.

فيليه صدور الدجاج اليوم وزن 900 جرام للعبوة بسعر 37.95 ريال سعودي بدلاً من 41.95 ريال.

قطع دجاج رضوى وزن العبوة 900 جرام بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 19.50 ريال. كيلو سجق بقري بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 42 ريال.

كيلو كباب بقري للشوي بسعر 36.95 ريال سعودي بدلاً من 51.25 ريال.

كيلو برجر بقري بسعر 27.95 ريال سعودي بدلاً من 40.25 ريال.

كيلو شيش طاووق بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 38 ريال.

كيلو ستيك دجاج متبل بسعر 24.95 ريال سعودي بدلاً من 35 ريال.

كيلو برجر دجاج بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 40.25 ريال.

أوصال لحم بقري للشوي بسعر 40.95 ريال سعودي بدلاً من 57.50 ريال.

كيلو اسكلوب دجاج بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 40 ريال.

اسكلوب بقري بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 57.50 ريال. تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية الطالب والمعلم 1442

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