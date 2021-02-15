شوف عروض الألكترونيات هايبر بنده اليوم السعودية

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عمر شويل - جدة عروض الألكترونيات هايبر بنده ، مجموعة عروض هايبر بنده وبنده الأسبوعية مع باقة كبيرة من العروض على الإلكترونيات المختلفة، يعتبر هايبر بنده صاحب سمعة واسعة في المملكة العربية السعودية، سماعات جيباس 5.1 بسعر 125 ريال بدلا من 186 ريال، سامسونج جالاكسي تاب أي 8 (2019) بسعر 549 ريال، راوتر واي فاي هواوي بسعر 299 ريال بدلا من 329 ريال، سماعات أمبكس 5.1 بسعر 429 ريال بدلا من 547 ريال، ريسيفر كبير نادكو بسعر 79 ريال بدلا من 109 ريال، أبل أيباد 8 بسعر 1699 ريال بدلا من 1899 ريال، تلفزيون أمبكس 55 بوصة بسعر 1199 ريال بدلا من 1752 ريال، تلفزيون تي سي إل 70 بوصة بسعر 2899 ريال بدلا من 4499 ريال.

تخفيضات هايبر بنده

عروض الألكترونيات هايبر بنده ، نوكيا 3.4 64 جيجا بسعر 252 ريال، أونور 9 أكس لايت 128 جيجا بسعر 719 ريال، الكاتيل 3 اكس 128 جيجا بسعر 719 ريال، لينوفو أي 8 64 جيجا بسعر 489 ريال بدلا من 699 ريال، شاحن ماغسيف أبل بسعر 169 ريال بدلا من 199 ريال، سماعة بلوتوث أكستريم بسعر 15 ريال بدلا من 30 ريال، لينوفو كي 12 بسعر 599 ريال بدلا من 899 ريال، تلفزيون توشيبا 43 بوصة بسعر 799 ريال بدلا من 1204 ريال، تلفزيون توشيبا 50 بوصة بسعر 1399 ريال بدلا من 1899 ريال.

عروض هايبر بنده

شاحن متنقل جنكس 10000 ملي أمبير بسعر 49 ريال بدلا من 65 ريال، سماعات أبل أير بودس لأيفون 7 بسعر 99 ريال بدلا من 145 ريال، تابلت الكاتيل 1 تي + غطاء قابل للطئ بسعر 339 ريال بدلا من 369 ريال، ماوس لاسلكي فيليبس بسعر 49 ريال بدلا من 65 ريال، تابلت لينوفو إم 7 بسعر 449 ريال، الكاتيل 3 تي + غطاء قابل للطئ 349 ريال بدلا من 399 ريال، تلفزيون دورا 58 بوصة بسعر 1439 ريال بدلا من 1899ريال، تلفزيون سكاي وورث 39 بوصة بسعر 579 ريال بدلا 799 ريال.

أجدد عروض الهواتف

سامسونج أي 51 256 جيجا بسعر 1199 ريال، سامسونج أي 21 أس 64 جيجا بسعر 699 ريال، سامسونج أي 01 كور بسعر 329 ريال، هواوي واي 8 بي 128 جيجا بسعر 699 ريال بدلا من 930 ريال، هواوي واي 6 بي بسعر 579 ريال، هواوي نوفا 7 أي 128 جيجا بسعر 879 ريال بدلا من 1149 ريال، مضخم صوت سوني بسعر 389 ريال بدلا من 492 ريال، موزع مياه بارد و حار كليك أون بسعر 349 ريال بدلا من 449 ريال.