نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق المزرعة اليوم على السلع الغذائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم أسواق المزرعة عروضها لليوم على العديد من المنتجات الغذائية، يوجد المقر الرئيسي للمجموعة في الدمام وتنتشر فروع المجموعة في مختلف أنحاء المملكة، وتوفر المزرعة عروض اليوم الواحد بالإضافة إلى العروض الأسبوعية والتي تمنح العملاء تخفيضات رائعة تصل إلى 50% من قيمة المنتج، كما توفر للعملاء العديد من الفرص لشراء المنتجات العضوية. عروض أسواق المزرعة اليوم الإثنين 15 فبراير 2021 كيلو جبنه موزريلا دليزيا بسعر 17.95 ريال بدلاً من 35.95 ريال.

كيلو لحم بقري مفروم بسعر 21.95 ريال.

كيلو من أوصال لحم بقري بسعر 23.95 ريال.

ستيك لحم وزن كيلو 32.95 ريال.

كيلو لحم سجق بسعر 26.95 ريال.

زيتون أخضر فلسطيني وزن كيلو جرام بسعر 10.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال.

كيلو جرام حمص بالطحينة متوفر بسعر 14.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال سعودي.



كيلو جبنة نابلسية أسترا بسعر 23.95 ريال بدلاً من 47.95 ريال.

نسكافيه 3 في واحد قهوة سكر بني/ كلاسيك/ نكهة أقوى 170/ 165 جرام متوفر بسعر 11.45 ريال بدلاً من 22.95 ريال.

ماجي نودلز 5× 72 جرام/ 76 جرام/ 77 جرام بسعر 3.95 ريال بدلاً من 7.95 ريال.

جنتي معمول بجوز الهند وزن 400 جرام متوفر بسعر 7.15 ريال بدلاً من 14.25 ريال.

نستلة نسكويك ماكسي 625 جرام بسعر 15.95 ريال بدلاً من 31.95 ريال.

جرانتي عصير عضوي 6× 200 ملي متنوع بسعر 7.35 ريال فقط بدلاً من 14.75 ريال.



احصل على نصف كيلو من فولمر عسل الغابة السوداء بسعر 29.95 ريال فقط بدلاً من 59.95 ريال.

ورق عنب فكتوريا 908 جرام بسعر 12.15 ر.س بدلاً من 24.25 ر.س.

الأهرام أرز مصري وزن 5 كيلو جرام احصل عليه اليوم بسعر 14.85 ريال بدلاً من 29.75 ريال.

احصل على سايفان زيت زيتون مكرر مع بكر 500/ 250/ 2×500 مل واحصل على خصم 50%.

احصل على خصم بنسبة 50% عند شراء بذور دوار الشمس وزن 250 جرام أو شمام سوبر وزن 300 جرام.



حدائق كاليفورنيا لحم تونا بزيت الزيتون/ دوار الشمس/ ماء 185 جرام متوفر بسعر 4.25 ريال بدلاً من 8.50 ريال.

ستروجانوف بقري سعر الكيلو 27.45 ريال.

كفتة دجاج وزن كيلو جرام بسعر 23.95 ريال.

ستيك دجاج وزن كيلو جرام بسعر 20.45 ريال. أفكار حمسات للريوق لذيذة وسهلة جداً تصلح للفطور أو وجبة العشاء

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