نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أفضل عروض السعودية اليوم على الجوالات عروض مميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل عروض السعودية اليوم على الجوالات عروض شهر فبراير المميزة من أشهر أسواق بيع الهواتف الذكية في المملكة، ومنها معارض المستقبل التي تقدم عرض على جوال سامسونج نوت 10 لايت وفر 590 ريال، عند شرائه ب 1.599 ريال، جوال سامسونج galaxy a42 5g ب 1.399 ريال، ولعشاق هواتف الأيفون تقدم معارض اكسترا السعودية عرض على آيفون برو ماكس 12 ب 5.199 ريال لون أزرق سعة 128 جيجا بايت ومتاح إمكانية التقيسط شهرياً ب 249 ريال لمدة 36 شهر، جوال هواوي مايت 30 برو لونه أسود سعة 256 جيجا بايت ب 2.099 ريال وفر 1.840 ريال، قيمة التقسيط الشهري ب 101 ريال.

أفضل عروض السعودية اليوم على الجوالات عروض مميزة

عروض نستو على الجوالات تشمل جوال هواوي نوفا 7 أي شبكة الجيل الرابع، 5 رام، سعة 128 جيجا بايت ب 879 ريال، جوال هواوي وأي 7 بي ب 649 ريال، ريلمي 7 برو ب 1.199 ريال، أوبو أي 73 ب 1.299 ريال، لينفو كي 12 نوت ب 599 ريال، ريلمي 7 أي ب 849 ريال، فيفو في 19 ب 1.199 ريال، ريلمي سي 12 ب 499 ريال، لينفو تاب m7 ب 579 ريال، فيفو في 30 ب 729 ريال.

عروض الالكترونيات والجوالات من نستو

نيكاي شاشة ال إي دي ذكية 32 بوصة ب 529 ريال، تلفزيون سوبر جينرال الذكي 39 بوصة ب 699 ريال، ريلمي 7 برو ب 1.199 ريال، موتورلا هاتف موتو 5G PLUS 5G ب 1.299 ريال، لوحة مفاتيح + ماوس+ سماعة أذن ب 35 ريال، جيباس مصباح يدوي 3*1 ب 149 ريال، فيفو هاتف 30 Y ب 729 ريال، دبنقلينق مكينة تشديب ب 39 ريال، جيباس مكواة جافة تقيلة ب 57 ريال، أولسن مارك غسالة نصف أوتوماتيكية 7.5 كيلو ب 429 ريال.

عروض الجوالات اليوم

عروض الهواتف من معارض الشتاء والصيف تشمل عرض على جوال سامسونج A01 ذو السعر الاقتصادي ب 299 ريال، تاب سامسونج جلاكسي A8 ب 579 ريال، جلاكسي تاب A10.1 ب 829 ريال، جلاكسي A71 ب 1.499 ريال.