نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات تصل ل 70% لمدة 5 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية وأفضل الخصومات المقدمة منه من أفضل الأماكن التي يمكنك شراء المنتجات الغذائية منه هو متجر العثيم نظراً لأنه يحتوي على كل شيء خاص بالأطعمة فسوف تجد فيه كل ما تبحث عنه، وفي الآتي سوف نذكر لكم العروض التي يقدمها العثيم للمواطنين. عروض العثيم الأسبوعية خصومات أسواق العثيم 2021م: تخفيضات العثيم وصل سعر سمك فيليه باسا إلى 22.99 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم كونفدنسي دجاج برازيلي وصل سعره إلى 30.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 53.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم الأسبوعية جبن داري بيضاء “500 جم” وصل سعرها إلى 8.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 10.50 ريال سعودي. أقوى عروض السعودية عروض العثيم الأسبوعية وصل سعر بطاطس داري إلى 5.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 8.95 ريال سعودي.

وصل سعر بطاطس داري إلى 5.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 8.95 ريال سعودي. زيتون كوبوليفا شرائح أسود وصل سعره إلى 4.95 ريال سعودي بينما سعره قبل العرض كان 6.75 ريال سعودي.

سعر صدور دجاج داري بلغ 36.95 ريال سعودي بينما سعره قبل العرض كان 52.50 ريال سعودي.

دجاج داري مجمد وصل سعره إلى 119.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 135.95 ريال سعودي.

سعر زبدة طبيعية وصل إلى 15.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 22 ريال سعودي. تخفيضات العثيم السعودية تنزيلات العثيم على حليب نادك كابتن بالشوكولاتة وصل سعره إلى 18.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 22.50 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية زيت زيتون نادك بلغ سعره 18.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 26.50 ريال سعودي.

زيت زيتون نادك بلغ سعره 18.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 26.50 ريال سعودي. خصومات العثيم زبادي نادك وصل سعره إلى 5.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 8 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم فيريرو روشيه وصل سعره إلى 79.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 91.95 ريال سعودي.

فيكتور لبن بودرة “300 جرام” وصل سعره إلى 23.95 ريال سعودي، ووصل سعر 1800 جرام منه إلى 144.95 ريال سعودي. شحن جواهر فري فاير بصورة مجانية مدي الحياة بدون تهكير او مخالفات 2021

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