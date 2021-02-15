شوف عروض جرير الأسبوعية على الجوال والشاشات تصل ل 70%

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية هدف مكتبة جرير الوحيد هو تقديم شيء يستفاد منه مواطنين المملكة العربية السعودية، حيث أن مكتبة جرير تقوم بتقديم عروضاً على هواتف المحمول قد تصل إلى 50% واليوم سنتناول معكم أبرز العروض المقدمة من مكتبة جرير. عروض جرير الأسبوعية خصومات جرير بلغ سعر هاتف هواوي واي 7 إس بسعة حجم “128 جيجابايت” إلى 769 ريال سعودي.

تخفيضات جرير وصل سعر هاتف هواوي واي 8 بسعة حجم “128 جيجابايت” إلى 799 ريال سعودي بينما سعره قبل العرض كان 930 ريال سعودي.

تنزيلات جرير هاتف هواوي واي 9 بسعة حجم “128 جيجابايت” بلغ سعره 1099 ريال سعودي.

هاتف هواوي واي 9 اس بسعة حجم “128 جيجابايت” بلغ سعره 999 ريال سعودي بينما سعره قبل العرض كان 1199 ريال سعودي.

هاتف هواوي نوفا 7 أي بسعة حجم “128 جيجابايت” بلغ سعره 949 ريال سعودي بينما سعره قبل العرض كان 1149 ريال سعودي. تخفيضات جرير الأسبوعية تنزيلات جرير وصل سعر هاتف هواوي بي 40 برو بسعة حجم “356 جيجابايت” إلى 3349 ريال سعودي بينما سعره قبل العرض كان 3829 ريال سعودي.

عروض جرير الأسبوعية وصل سعر هاتف هواوي بي 40 إلى 2399 ريال سعودي بينما سعره قبل العرض كان 2849 ريال سعودي.

خصومات جرير وصل سعر هاتف هواوي ميت 40 برو إلى 4099 ريال سعودي.

هاتف هواوي ميت 30 برو بلغ سعره 2099 ريال سعودي بينما سعره قبل العرض كان 3939 ريال سعودي.

وصل سعر هاتف نوفا 7 إلى 1599 ريال سعودي بينما سعره قبل العرض كان 1899 ريال سعودي.

هاتف نوفا 7 اس بسعة حجم “128 جيجابايت” بلغ سعره 1299 ريال سعودي بينما سعره قبل العرض كان 1599 ريال سعودي. كيفية الاستعلام عن قرض بنك التسليف من خلال رقم السجل والهوية

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