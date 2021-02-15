انت الان تتابع تفاصيل خبر الحلم أهداف وأمنيات.. مسابقة الحلم 2021 في انطلاقتها الكبرى ومفاجآت هي الأولى من نوعها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قال الإعلامي مصطفى الأغا أن مسابقة الحلم 2021 لها أهداف كثيرة، ومن أهدافها تغيير حياة المزيد من مواطني الدول العربية والإسلامية، وأضاف أن هدف إم بي سي من هذه المسابقة هو إسعاد الناس وليس الربح من ورائها، هدفها هو زرع الأمل في قلوب المواطنين، هدفها أن تتغير فعلاً حياة البعض إلى أفضل حال.

مسابقة الحلم 2021 أهداف وأمنيات وأحلام تتحقق

وضرب الأغا العديد من الأمثلة، لمواطنين عرب ما كانوا يظنون أنهم سيفوزون، مثل المصرية التي وقع خلاف بينها وبين زوجها لمراسلته لمسابقة الحلم، فكان يراسل المسابقة من ورائها ودون أن تعلم، ويشاء الله أن يكون هذا الشخص من الرابحين في الحلم مع قناة إم بي سي.

وأكد الأغا أن مسابقة الحلم 2021 سوف تعود بجوائز هي الأكبر منذ انطلاق المسابقة، سوف تعود بـ3.5 مليار دولار وعدد أكبر من الفائزين في مصر والسعودية وجميع الدول العربية.

اقرأ أيضاً:

كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم 2021

كما يمكنكم الإشتراك في مسابقة الحلم من التطبيق الموجود بهذا الرابط.

أو الإتصال بالرقم الدول لجميع الدول حول العالم وهو GSM 0088216101092.

أو من خلال الإتصال برقم كل دولة على حدة، ولمعرفة أرقام الإشتراك في الحلم 2021 من خلال هذا الرابط.

كما أنه ومن ضمن مفاجآت الحلم 2021 هذا العام وفق الإعلامي مصطفى الأغا، أنه يكمكنك الإشتراك دون أن تتصل بأرقام الهواتف المرادفة لبلدك، ولكن يكفيك كتابة رقمك على رابط الحلم، ثم تصلك بعدها رسالة “sms”، بتفعيل الإشتراك، وبعدها ترسل إليك بعض الأسئلة التي يجب أن تجيب عليها بشكل صحيح، وكلما أجبت على أسئلة أكثر كلما كانت فرصك للفوز أكبر.