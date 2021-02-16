شوف عروض ساكو الأسبوعية تخفيضات تصل ل 60% على جميع المنتجات

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عمر شويل - جدة عروض ساكو الأسبوعية شركة ساكو لبيع الأدوات المنزلية والأثاث الخارجي ومستلزمات الحدائق تعتبر من أقدم الشركات الموجودة في المملكة العربية ومختصة في بيع هذه المنتجات، حيث قامت الشركة في بداية عملها بوضع مجموعة من الأهداف الكبيرة التي تسعى إلى تحقيقها، وبالفعل تمكنت الشركة من تحقيق هذه الأهداف ونجحت في الانتشار في أماكن كثيرة داخل المملكة. عروض ساكو الأسبوعية عروض ساكو على أطقم الطبخ: تخفيضات ساكو بلغ سعر حافظة طعام سعة ٢.١٥ لتر مشكلة بالزهور ١٠٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٩٩ ريال سعودي.

خصومات ساكو بلغ سعر إناء حافظ للطعام سعة ٢.٩ لتر مزين بالزهور ١٢٧ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٠٠ ريال سعودي.

تنزيلات ساكو بلغ سعر طقم حافظات للطعام ثلاث حافظات معزولة بلاستيك ٥٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩٩ ريال سعودي.

بلغ سعر سخان طعام ١.٢ لتر نوفيسينتو بلس ٣٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٥٥ ريال سعودي.

بلغ سعر شواية ١٤ سيخ دوران تلقائي ٥٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٨٩٩ ريال سعودي.

بلغ سعر مجموعة حطب متوسط الحجم ٦٢ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩٩ ريال سعودي.

بلغ سعر شواية فحم للرحلات بغطاء علوي مقاس ٣٧*٤٥ سم ١١٦ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٥٩ ريال سعودي. عروض ساكو على قسم التخييم تنزيلات ساكو : خصومات ساكو بلغ سعر جازيبو ٢.٤٥*٣*٣م خيمة خارجية خضراء اللون ١١٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٩٩ ريال سعودي.

عروض ساكو الأسبوعية بلغ سعر كرسي قابل للطي ٥.٥*٥٠*٧٠ سم خضراء اللون تاتامي ٦٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١١٩ ريال سعودي.

بلغ سعر واقي لشاشة النافذة ١٤٠*٤٠٠ سم ١١٦ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٨٨ ريال سعودي. عروض نستو اليوم فيلاجيو مول البطحاء من 14 حتى 16 فبراير 2021

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