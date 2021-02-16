شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات تصل ل 60% لمدة 5 أيام

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية لعام 2021 متجر بنده من المتاجر المتخصصة في بيع العديد من المنتجات الغذائية المختلفة والتي منها الخضروات والألبان واللحوم وغيره، ولذلك فهذا المتجر أصبح من أفضل المتاجر الموجودة بالمملكة العربية السعودية. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده في السعودية: تخفيضات بنده وصل سعر الطماطم المحمى إلى 3.45 ريال سعودي.

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