متحف الغموض: مكان سياحي بمزايا رائعة

نال متحف الغموض شهرة واسعة، وإقبالاً كبيراً، فلم يسبق للمتاحف الأخرى أن نالت هذه الشهرة من قبل، فأصبح محطة للعائلات رفقة أطفالهن، وللأفراد، وللأزواج، فبعد أن زار متحف الغموض أكثر من 24 مدينة حول العالم، حطّ اليوم حاله ليتخذ مدينة الرياض مقراً له، والجدير ذكره هنا، أن متحف الغموض سيبقى طويلاً وبصورة دائمة يتخذ الرياض مقراً أساسياً له.

يُعد متحف الغموض أول متحف يحمل هذه المزايا في كامل أرجاء المملكة السعودية، وأكبر المتاحف من حيث المساحة في دول الشرق الأوسط أجمع، حيث تبلغ مساحته ما يُقارب الـ500 متراً مربعاً، ولا يقتصر الأمر على كونه متحفاً يحوي بعض الذكريات القديمة، بل ويحوي أيضاً ألعاباً تعليمية، وألغازاً ذهنية، ونشاطات ترفيهية، ومجموعة من الخُدع البصرية، الأمر الذي ميزه عن غيره وجعله ملجاً ومكان جذب لسكان المدينة، ولأهل المملكة السعودية ككل.

متحف الغموض: ليس المتحف الأخير من نوعه

لم تؤثر جائحة فايروس كوفيد-19 على المجالات التعليمية، والتجارية، والصناعية في المملكة السعودية فحسب، بل أثرت وبشكل عام على كافة المنشآت، والمعالم السياحية، والمتاحف، والمطارات، ويعود ذلك لزيادة أعداد الإصابات في تلك الفترة، فبعد أن كان مُقرراً أن يتم افتتاح متحف الغموض في عام 2019-2020، تم تأجيل النظر في هذا الموضوع نتيجة للأثآر الاقتصادية التي خلفتها جائحة كوفيد-19.

وفقاً لما أردفه رئيس المتحف، السيد "تركي عبد الدائم"، أفاد أن فكرة إنشاء المتحف لم تُكن حاضرة كفكرة نابعة من ذاته، بل أنها فكرة قديمة يبلغ عمرها 5 أعوام، أقترحها أخوين كرواتيين من العاصمة زغرب، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط، بل قاما بتحويل فكرتهما إلى مجموعة من الأنشطة الإبداعية، والخُدع البصرية، والألعاب التفاعلية، والنشاطات المرحة، ولم يقتصر الأمر على كون الفكرة ورق على حبر، بل قاما بالتعاون مع عدة دول أبدت رغبتها في استقبال الفكرة وتحويلها لواقع بهدف جس نبض الشارع لمعرفة مدى اهتمامهم.

وأوضح تركي أن المتحف يجمع في طياته السفلية مجموعة من الأنشطة، كما أنه مواكباً لما يُسمى برؤية 2030، وأشار تركي أن هناك مجموعة من الخطط يتم دراستها الآن من أجل الإعلان عن افتتاح فروع أخرى للمتحف ومن المتوقع أن يكون الفرع الثاني في مدينة جدة قبل بداية العام القادم 2022.

كما ونوه تركي أن كافة ما يحمل المتحف من ألعاب، وأنشطة، ومجسمات، وصور، ومزايا عديدة، ما هي إلا صناعة أوكرانية بحتة، ويتم تركيبها والإشراف على تنفيذها بدقة واحترافية، كما وأشار تركي أن بعض من الخُدع البصرية، والألعاب، والأنشطة والمجسمات داخل المتحف، سوف يتم تغيرها، تجنباً لملل الزوار، بينما البعض الآخر سوف يبقى كما هو.

ما هي مزايا متحف الغموض؟

في حديث لأحد الزائرين للمتحف، استطرد بأنه شاهد يده ترقص بعد مرور أقل من نصف دقيقة من النظر لحزمة من الرسومات المتداخلة، كما وأردفت فتاة أخرى، أنه كاد أن يُغمى عليها نتيجة لحالة الذهول التي مرت بها عندما اقتربت من نفق على شكل عمودي يملئُه الدوائر المُضيئة بالألوان المتعددة، الأمر الذي أذهلها وجعلها تتراجع اعتقاداً منها أنها على وشك السقوط، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل وشعرت أن جسمها يتماشى مع حركة الدوائر المُضيئة، والجدير ذكره هنا، أن حركة الدوائر المُضيئة مع الألوان البراقة وانعكاساتها شديدة السرعة، تعطي للدماغ إشارة بأن الأرض تدور مع حركة الدوائر، الأمر الذي يجعل كل من يُحدق لتلك الخدعة، يشعر بالدوار الشديد، ويقف ثابتاً نتيجة لحالة الذهول التي تعتريه.

وفي ذات السياق، أفاد أحد الزائرين رفقة عائلته أن الخدع داخل المتحف رهيبة بشكل لا يكاد العقل يُصدقه، مؤكداً بأنه عاش تجربة لم يُسبق لها مثيل خلال ربع ساعة فقط قضاها داخل المتحف، كما ووضح أن المرايا داخل المتحف تحمل تأثيرات عظيمة، وتبين ذلك من خلال وضع رأسه داخل فوهة الطاولة، فتبين للحاضرين بأنه فقد نصف جسده، ويعود السبب في ذلك لاحتواء الطاولة على مرآة مخفية بدهاء عالي على كافة جوانب الطاولة؛ لكي تُتيح للناظر الخدعة البصرية التي تذهله، كما ووضح أن زوجته قررت التقاط عدة صور تذكارية داخل المتحف، ومن أمام الطاولة، فظهر الرجل في موقف محرج وكأنه داخل أحد صحون الطعام، بينما الزوجة تمسك بسكين وشوكة، وتستعد لالتهام رأس زوجها، الأمر الذي أضحك الحضور لفترات طويلة.

وفي حديث أخر لفتاة تبلغ العشرين من عمرها، أكدت أن المتحف عبارة عن تحفة فنية مليئة بالخدع البصرية، كما وأشادت الفتاة بدقة تصميم وتركيب الخُدع الموجودة داخل المتحف، نتيجة لتجربة عاشتها أمام المرايا ذات الألوان اللامتناهية، والتي تتكرر فيها حركة الألوان بسرعة كبيرة، جعلتها تشعر بحالة من الذهول لوهلة من الزمن، كما وأكدت الفتاة أن طموحها جعلها تحاول فك اللغز الموجود داخل هذه المرآة، فتبين لها أن هناك مجموعة من المرايا تعطي صوراً معكوسة بشكل كامل، مع وجود عدد من المرايا عاكسة بشكل جزئي، إضافة لوجود مرآة ذات اتجاه أحادي تعطي صوراً عاكسة، وبمجرد تعرض الزائر لهذه الخدعة، فإن الدماغ يصعب عليه تحليل ما يحدث، بسبب حالة الفوضى التي تُخيم عليه، ولذلك يشعر الناظر لها بحالة من الذهول وعدم التركيز.

والجدير ذكره، أن متحف الغموض أخذ حصة كبيرة من حديث الشارع، والصحافة، والإعلام، والزائرين للمكان، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل تصدر المتحف عناوين المواقع الإلكترونية التي تهتم بأخبار السياحة والسفر، والمعالم السياحية، والتي تُقدم أخباراً هامة عن التكلفة الاقتصادية للسياحة في كل من دول أوروبا وأسيا، ومنها موقع Worldwidetravels.net، والذي يُعد الدليل الأول للسياح والزوار من جميع أنحاء العالم.