نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف كود خصم جرير 10% فورية وكود خصم 20% بادر الآن بمتابعة الخطوات التالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كود خصم جرير ، مكتبة جرير دائما تبهرنا بعروض وخصومات فورية عن طريق بطاقه هدايا فورية أو أكواد العروض أو عن طريق الشراء من متجرها الإلكتروني أو عن طريق التطبيق أو زيارة أحد فروعها داخل المملكة العربية السعودية اليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض كيفية الحصول علي بطاقة العروض الفورية بنسبة خصم 10% وأيضا سوف نستعرض كيفية الحصول علي كود خصم جرير 20% علي مشترياتك من المكتبة فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة.

الحصول علي بطاقة مكتبة جرير 10% فورية

خصم 10% فورية ساري علي معظم الأدوات المكتبية ومستلزمات الرسم وحقائب الكمبيوتر والعمل اليدوي.

يجب أولا تحميل تطبيق جرير للجوالات وهو متوفر علي جميع أنظمة الجوال اندرويد وios وهواوي .

يجب أن نقوم بإنشاء حساب عن طريق موقع جرير ثم قم بالدخول إلي التطبيق ثم قسم بطاقات الخصم وأملئ النموذج الرقمي الخاص بك.

بطاقه خصم جرير سارية علي مشتريات حد أدني 500 ريال سعودي ويتم التحقق من ذلك عن طريق رقم الجوال المسجل في تاريخ عمليات الشراء من التطبيق أو الموقع الإلكتروني أو عبر الفروع الخاصة والمسجل علي مكتبة جرير وإذا المشتريات لم تتجاوز 500 ريال سعودي سوف فيأتيك بخيار إضافة فاتورة حتي يصل المبلغ 500 ريال سعودي.

سارية علي مشتريات حد أدني 500 ريال سعودي ويتم التحقق من ذلك عن طريق رقم الجوال المسجل في تاريخ عمليات الشراء من التطبيق أو الموقع الإلكتروني أو عبر الفروع الخاصة والمسجل علي وإذا المشتريات لم تتجاوز 500 ريال سعودي سوف فيأتيك بخيار إضافة فاتورة حتي يصل المبلغ 500 ريال سعودي. بعد استكمال التسجيل والشراء سوف يأتيك إشعار تنبيهي عبر جوالك وستفعل بطاقة الخصم في خلال 24 ساعة بقسم بطاقات الخصم داخل التطبيق.

عندما تفعل البطاقة وتكون جاهزة للاستخدام سوف يأتيك إشعار أخر علي جوالك عبر رسالي نصية قصيرة وإشعار أخر داخل تطبيق جرير للجوالات.

طريقة الحصول علي كود خصم جرير 20% علي طلبك الأول

كود الخصم يطبق بحد أقصي مشتريات 200 ريال سعودي علي مشتريات الأدوات المكتبية والأعمال اليدوية وأدوات الرسم وتنمية قدرات الأطفال فقط.

كود خصم جرير يشمل 20% خصم عروض جرير علي مشتريات بحد أقصي 200 ريال سعودي.

يشمل 20% خصم علي مشتريات بحد أقصي 200 ريال سعودي. العرض ساري للعملاء الجدد لطلبهم الأول فقط أو الحسابات التي ليس بها أي طلبات من قبل.

غير مسموح ب أستخدام بطاقة خصم جرير مع عرض 20% المخصص يجب أستخدام كل خصم علي حدة.

يجب ملاحظة عزيزي القارئ أن الكود والبطاقة الفورية المدرجة في المقالة لا تشمل جميع منتجات مكتبة جرير هي فقط تشمل الأدوات المكتبية مثل الأقلام والكتب وأدوات الرسم مثل الفرش وألوان الخشب وألوان المياه وبعض الألوان الأخري الكثيرة والأشغال اليدوية المصنوعة بالأيدي وحقائب الكمبيوتر المحمول بكل أنواعها صغيرة أو كبيرة الحجم لذلك وجب التنويه.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم كيفية الحصول علي كود خصم جرير 10% فورية والحصول علي بطاقة خصم 20% نتمنى لكم تجربة تسويقية رائعة ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.